Giận vợ đánh con không chịu dỗ, chồng rút dao đâm tử vong

Tin nóng 01/11/2018 16:34

Tức giận vì Tươi tỉnh lại nhưng không chịu dỗ con mà đánh bé rồi ngủ tiếp, Tiến dùng dao đâm chết.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt đối tượng Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 1985, tạm trú phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 17 năm tù giam về tội giết người.

Giận vợ đánh con không chịu dỗ, chồng rút dao đâm tử vong - Ảnh 1
Tiến bị tuyên phạt 17 năm tù vì tội giết người - Ảnh: Internet

Nạn nhân là Nguyễn Thị Ngọc Tươi (sinh năm 2000). Được biết, Tiến và Tươi cùng sống với nhau như vợ chồng, đến năm 2016 thì có một con chung đặt tên là K.

Vào ngày 22/6, Tiến và Tươi cãi nhau về việc Tươi đánh con. Sau đó, Tiến sử dụng ma túy còn Tươi và con đi ngủ.

Rạng sáng 23/6, nghe tiếng con khóc, Tiến gọi vợ dậy dỗ. Tươi tỉnh dậy nhưng không dỗ con mà mắng chửi, đánh con rồi tiếp tục ngủ. Tức giận, Tiến lấy một con dao tấn công Tươi đến khi nạn nhân nằm bất động.

Giận vợ đánh con không chịu dỗ, chồng rút dao đâm tử vong - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Sau khi gây án,Tiến bế con, cầm dao đi sang phòng anh Nguyễn Quang Hưng, người thuê nhà của Tiến gửi và nói vừa đâm chết vợ. Cùng lúc đó, Tiến cũng gọi điện thoại cho cha ruột thông báo vụ việc.

Nghe tin, anh Hưng liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Khi công an đến nơi, Tiến đang cầm một con dao dài 30cm cố thủ trong nhà, cạnh đó là một người phụ nữ bị quấn chăn, loang lổ vết máu. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, cơ quan công an đã khống chế và bắt được Tiến.

Giận vợ đánh con không chịu dỗ, chồng rút dao đâm tử vong - Ảnh 3
Sau khi gây án, Tiến mang con đi gửi rồi gọi điện về báo cho gia đình - Ảnh: Internet

Theo Pháp luật TP.HCM, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra hành vi giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi của Tiến. Vì người bị hại đã tử vong nên để làm rõ dấu hiệu tội giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, cơ quan chức năng cần giám định ADN để xác định huyết thống giữa bé K. với Tiến và Tươi. Sau khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

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