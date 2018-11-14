Gặp ảo giác, thấy mặt vợ biến dạng nên Nguyễn Thanh Tuấn cầm nhiều vật kim loại đâm vợ dẫn đến tử vong

Hôm nay (14/11), TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985, ngụ TP.HCM) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Tuấn và chị Nguyễn Mai Thủy Tiên chưa đăng ký kết hôn nhưng sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2014.

Khoảng 21 giờ ngày 6/9/2017, vợ chồng Tuấn cùng sử dụng ma túy đá trong phòng trọ. Đến 1 giờ sáng hôm sau, trong cơn phê ma túy đá, Tuấn nhìn mặt Tiên thành hình đầu lâu, tưởng tượng mình sắp bị tấn công nên dùng nhiều vật dụng bằng kim loại đâm liên tiếp vào người vợ.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn lãnh án tử hình - Ảnh: Người Lao Động

Sau khi tỉnh lại, Tuấn thấy vợ nằm bất động trên sàn nhà đầy máu nên sợ hãi, toan chạy trốn nhưng không thành. Khi công an phát hiện sự việc, chị Tiên đã tử vong. Tuấn nhanh chóng bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trong phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Tuấn giải thích hành vi sát hại vợ dã man là do phê ma túy, gặp ảo giác nên không thể kiểm soát được hành vi. Bị cáo rất hối hận về tội lỗi của mình và mong được pháp luật khoan hồng.

Trước khi xảy ra án mạng, Tuấn bị nghiện, nằm trong diện phải đi cai nghiện bắt buộc. Sau khi ra trại, Tuấn phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", bị tuyên 2 năm 6 tháng tù giam. Sau khi mãn hạn tù, Tuấn không tu chí mà tiếp tục sử dụng ma túy.

Căn cứ vào cáo trạng và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn án tử hình về tội Giết người.

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