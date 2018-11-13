Cuộc sống của cặp đôi chồng xấu – vợ xinh sau 4 năm kết hôn: Chân dung con trai khiến nhiều người bật khóc

Cách đây khoảng 4 năm, đám cưới của cô gái xinh đẹp cùng chú rể có gương mặt bị bỏng đến 90% khiến cư dân mạng xôn xao suốt một thời gian dài. Được biết hiện tại cặp đôi đang sống ở Canada và đã sinh con trai đầu lòng.

Chuyện tình của chú rể Trần Lâm (sinh năm 1991, sống tại TP.HCM) và cô dâu Thu Hiền (sinh năm 1994) được ví như câu chuyện cổ tích đời thường. Bức ảnh đám cưới hồi 2014 gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet Được biết sau một lần bị bỏng, gương mặt của Trần Lâm phải mang thương tật đến 90%. Tự ti, Lâm chẳng dám làm quen với cô gái nào. Tuy nhiên, chính sự hồn nhiên của cô gái trẻ tên Hiền đã khiến Lâm yêu đời trở lại.

Ban đầu, không mấy ai tin tưởng vào tình yêu của Lâm và Hiền - Ảnh: Internet Sau hơn 5 năm yêu nhau, năm 2014, cả hai đã tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của bạn bè và gia đình hai bên. Bức ảnh trong ngày cưới của cả hai sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được không ít sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cô gái đồng ý kết hôn với chú rể có gương mặt xấu xí là do điều kiện kinh tế gia đình anh. Chỉ một số ít người tin rằng giữa họ có tình yêu thật sự.

Vượt qua bao sóng gió, cả hai đã có con trai đầu lòng - Ảnh: Internet Được biết, trong suốt một năm đầu sau đám cưới, Lâm và Hiền phải sống xa nhau, người ở Việt Nam, người ở Canada. Đến giữa năm 2016, Hiền được Lâm đón sang Canada đoàn tụ. 'Thiên thần nhỏ' của cả hai rất kháu khỉnh và đẹp trai - Ảnh: Internet Ở nơi đất khách quê người, hai vợ chồng tuy làm lụng vất vả nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc. Cách đây không lâu, vợ chồng Lâm đã đón thêm thành viên mới. Con trai của Lâm và Hiền vô cùng đáng yêu, kháu khỉnh nhờ thừa hưởng được những nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Nhìn thấy gia đình nhỏ hạnh phúc, nhiều người không khỏi vui mừng thay họ. Câu chuyện của Hiền và Lâm đã tiếp thêm sức mạnh cho nhiều người kém may mắn, giúp họ tin rằng trên đời này vẫn còn tồn tại tình yêu chân thật không vụ lợi.

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