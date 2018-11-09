Sau nhiều giờ lẩn trốn, nghi phạm dùng dao chém nhiều nhát vào cổ vợ khiến nạn nhân tử vong đã đến cơ quan chức năng đầu thú.

Liên quan đến vụ việc chị Tẩn Thị Hoa (sinh năm 1987, cư trú tại thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) bị chồng sát hại, trưa 9/11, đối tượng Ma Văn Tuân đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 22 giờ ngày 8/11, chị Hoa bị Ma Văn Tuân (sinh năm 1988) dùng dao chém nhiều nhát vào cổ dẫn đến tử vong rồi bỏ trốn. Nguyên nhân là do Tuân biết được chị Hoa đã nộp đơn ly hôn ra tòa.

Trong thời gian ly thân, Tuân đã nhiều lần níu kéo tình cảm của vợ nhưng bất thành - Ảnh: Saostar

Được biết vợ chồng chị Hoa có hai người con, bé lớn năm nay học lớp 7, con trai nhỏ chỉ mới 2 tuổi. Vì chồng cờ bạc, vũ phu nên nhiều năm trở lại đây, chị Hoa và chồng đã ly thân.

Trong khoảng thời gian đó, chị Hoa dẫn theo con gái về nhà bố mẹ ruột ở. Con trai nhỏ để lại cho ông bà nội chăm sóc còn Tuân bỏ đi nơi khác làm việc.

Tại địa phương, gia đình Tuân có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ làm nông nghiệp nhưng nổi tiếng hiền lành. Chị Hoa cũng được hàng xóm khen ngợi vì từ khi về làm dâu, chưa có điều tiếng gì.

Trước đây, vợ chồng chị Hoa từng cùng nhau vào miền Nam làm thuê nhưng sau đó trở về quê mở cửa hàng tạp hóa buôn bán. Vào ngày xảy ra sự việc, hàng xóm nghe thấy tiếng chị Hoa và Tuân tranh cãi. Sau đó, Tuân dùng dao chém nhiều nhát vào vùng cổ nạn nhân rồi bỏ trốn vào rừng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Chờ tòa án giải quyết ly hôn, người phụ nữ bị chồng vũ phu sát hại rồi bỏ trốn Trong lúc chờ tòa án giải quyết ly hôn sau nhiều năm ly thân, Tuân đã ra tay giết chết vợ rồi bỏ trốn.

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