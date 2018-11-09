Trong lúc chờ tòa án giải quyết ly hôn sau nhiều năm ly thân, Tuân đã ra tay giết chết vợ rồi bỏ trốn.

Hôm nay (9/11), trao đổi với một số cơ quan báo chí, ông Hoàng Văn Nguồn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) xác nhận vào khoảng 22 giờ 8/11, tại thị trấn Yên Bình xảy ra một vụ án mạng.

Nạn nhân là chị Tẩn Thị Hoa (sinh năm 1987), nghi phạm là Ma Văn Tuân (sinh năm 1988, cư trú tại thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc, chồng chị Hoa).

Được biết trong cuộc sống thường ngày, hai vợ chồng rất hay xảy ra mâu thuẫn. Tuân không chỉ uống rượu mà còn thường xuyên đánh đập vợ nên chị Hoa đòi ly hôn. Tuy nhiên, Tuân không muốn ly hôn.

Vì không muốn ly hôn, Tuân ra tay giết vợ rồi bỏ trốn - Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày xảy ra sự việc, chị Hoa gửi đơn ly hôn ra tòa. Tuân không đồng ý, dọa nếu vợ bỏ sẽ giết. Mâu thuẫn xảy ra, đối tượng này gây án rồi bỏ trốn.

Được biết, vợ chồng chị Hoa có hai người con. Con gái lớn năm nay học lớp 7, con trai nhỏ chỉ mới hai tuổi. Trong khoảng thời gian chị Hoa ly thân với chồng, bé gái lớp 7 ở với bà nội, bé trai ở với mẹ.

Trước đây, Hoa và Tuân từng cùng nhau vào miền Nam làm thuê. Sau đó cả hai về quê mở cửa hàng tạp hóa buôn bán. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây vì gia đình không êm ấm nên hai người đã ly thân, theo Saostar.

Tại địa phương, bố mẹ Tuân ở nhà làm nông nghiệp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng nổi tiếng hiền lành. Từ ngày về làm dâu, chị Hoa không có điều tiếng gì. Chỉ có Tuân hay cờ bạc và đánh vợ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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