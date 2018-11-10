Thi thể nữ chủ tiệm cắt tóc được phát hiện tại khu vực bờ đê trong tình trạng bị đốt cháy.

Liên quan đến vụ việc nữ chủ tiệm cắt tóc bị sát hại, sáng 10/11, ông Phạm Văn Suốt, Chủ tịch UBND xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cho biết, nạn nhân là người địa phương, tên Nguyễn Thị H. (28 tuổi).

Chị H. lấy chồng ở một huyện khác, hai vợ chồng có một con gái, chưa chính thức ly hôn nhưng đã không còn sống chung đã lâu. Chị H. chuyển về nhà bố mẹ đẻ ở xã Quang Phục để mở tiệm làm tóc.

Nạn nhân đi khỏi nhà từ hôm 7/11, đến ngày 9/11 thì gia đình nhận được tin báo phát hiện thi thể chị H. ở xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng).

Theo ông Suốt, từ ngày chuyển về nhà bố mẹ đẻ, không ai rõ chị H. có mối quan hệ nào mới không. Nạn nhân có ngoại hình xinh xắn, chăm chỉ làm ăn. Bố mẹ chị là người hiền lành, làm nông nghiệp.

Cơ quan điều tra nhận định chị H. bị sát hại, đốt xác phi tang - Ảnh: Pháp luật TPHCM

Như đã đưa tin, khoảng 14 giờ chiều 9/11, người dân thôn Nam Tử (xã Kiến Thiết) phát hiện thi thể một phụ nữ ở bờ đê sông Thái Bình trong tình trạng bị thiêu cháy.

Nhận tin báo, Công an huyện Tiên Lãng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án.

Kết quả điều tra cho thấy, chị H. được xác định mất tích từ hôm 7/11. Khi đi khỏi nhà, chị H. có mang theo xe máy, tuy nhiên tại hiện trường không có xe của nạn nhân.

Chị H lấy chồng ở xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và có một bé gái. Sau một thời gian chung sống, phát hiện chồng nghiện ma túy, hai người chia tay.

Hiện sự việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

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