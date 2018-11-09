Vụ bé trai sơ sinh bị nhét giấy vào miệng vứt bên lề đường: Có dấu hiệu bị sát hại

Xã hội 09/11/2018 14:31

Thai nhi là một bé trai nặng khoảng 2,5kg, mới sinh trước đó vài giờ thì bị vứt ngoài đường.

Hôm nay (9/11), Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể bé sơ sinh bên vệ đường xảy ra trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 30 sáng 27/10, một phụ nữ đi tập thể dục ngang qua bãi đất trống bất ngờ nhìn thấy một tấm chăn dính đầy máu. Nghi có điều chẳng lành, người phụ nữ lại gần, giở tấm chăn ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong. Người này hô hoán mọi người xung quanh đến hiện trường rồi báo công an địa phương. 

Ngay sau đó, công an khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra. Qua khám nghiệm ban đầu, công an xác định bé trai bị nhét giấy vào miệng, nguyên nhân tử vong do suy hô hấp.

Cơ quan điều tra nhận định bé trai sơ sinh đã bị sát hại, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm ra được manh mối liên quan đến thi thể này.

Vụ bé trai sơ sinh bị nhét giấy vào miệng vứt bên lề đường: Có dấu hiệu bị sát hại - Ảnh 1

Khu vực phát hiện thi thể bé sơ sinh bị nhét giấy vào miệng vào sáng 27/10 - Ảnh: Vietnamnet

Vụ bé trai sơ sinh bị nhét giấy vào miệng vứt bên lề đường: Có dấu hiệu bị sát hại - Ảnh 2
Cơ quan điều tra nhận định bé trai sơ sinh đã bị sát hại - Ảnh: Công Lý
Vụ bé trai sơ sinh bị nhét giấy vào miệng vứt bên lề đường: Có dấu hiệu bị sát hại - Ảnh 3
Người phụ nữ đi tập thể dục buổi sáng phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong, được cuộn trong tấm chăn vứt bên vệ đường - Ảnh: Tổ Quốc
Bình Dương: Hoảng hồn phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bị cuộn trong chăn dính máu vứt bên vệ đường

Bình Dương: Hoảng hồn phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bị cuộn trong chăn dính máu vứt bên vệ đường

Theo điều tra ban đầu, bé trai sơ sinh nặng khoảng 2,5 kg, mới sinh được vài tiếng thì bị vứt ngoài đường.

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