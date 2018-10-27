Theo điều tra ban đầu, bé trai sơ sinh nặng khoảng 2,5 kg, mới sinh được vài tiếng thì bị vứt ngoài đường.

Sáng nay (27/10), tại phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, Bình Dương) xảy ra vụ việc người dân phát hiện một thi thể thai nhi bên vệ đường gây chấn động dư luận địa phương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, một phụ nữ đi tập thể dục ngang qua bãi đất trống bất ngờ nhìn thấy một tấm chăn dính đầy máu.

Nghi có điều chẳng lành, người phụ nữ lại gần, giở tấm chăn ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong.

Sau đó, người này hô hoán mọi người xung quanh đến hiện trường rồi báo công an địa phương.

Người phụ nữ đi tập thể dục buổi sáng phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong, được cuộn trong tấm chăn vứt bên vệ đường - Ảnh: Tổ Quốc

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Thuận An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai các bên liên quan.

Theo khám nghiệm ban đầu, thai nhi là một bé trai nặng khoảng 2,5kg, mới sinh trước đó vài giờ thì bị vứt ngoài đường.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

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