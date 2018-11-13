Liên quan đến vụ việc nữ chủ quán gội đầu xinh đẹp bị sát hại, đốt xác phi tang, sau 3 ngày truy bắt, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng đã bắt được nghi phạm tại khu vực gần biên giới.

Theo thông tin từ Người lao động, tối qua (12/11), các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Vũ Thế Thùy (sinh năm 1989, cư trú tại thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng) – nghi phạm sát hại chị N.T.H để cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Thùy khai là bạn trai của chị gái nạn nhân. Do nợ nần nên y đã nảy sinh ý định giết chị H. vì biết nạn nhân có nhiều tài sản. Vào tối 7/11, Thùy rủ chị H. chạy chiếc xe máy mới mua đi chơi.

Thấy nạn nhân có nhiều tài sản, Thùy rủ đi chơi rồi ra tay sát hại - Ảnh: Người lao động

Khi chạy đến giữa bờ đê sông Thái Bình, lấy cớ đi vệ sinh Thùy dừng xe. Nhân lúc nạn nhân không để ý, Thùy dùng dao bầu giết chị H. rồi lấy cỏ phủ lên để che giấu. Sau đó Thùy lấy xe máy của nạn nhân đi mua xăng rồi quay lại hiện trường đốt thi thể.

Sau khi gây án, Thùy lấy xe máy và một số tài sản khác của chị H. đem bán. Có được tiền, Thùy ra Móng Cái định bỏ trốn sang Trung Quốc thì bị cảnh sát bắt giữ.

Như thông tin trước đó đã đưa, chiều ngày 9/11, người dân tại khu vực xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng phát hiện một thi thể bị đốt cháy nhiều phần ở đê đầm rươi tại thôn Bắc Phong. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 7/11, chị H. rời khỏi tiệm rồi bị sát hại - Ảnh: Internet

Qua quá trình khám nghiệm, công an xác định nạn nhân là chị N.T.H (sinh năm 1989, trú thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục) chủ một tiệm cắt tóc gội đầu.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng không phát hiện xe máy, điện thoại và nữ trang của nạn nhân nên xác định đây là một vụ giết người, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang.

Truy bắt nghi phạm vụ nữ chủ tiệm cắt tóc chết cháy Cơ quan công an xác định người phụ nữ chết cháy đã bị giết trước đó và đang tập trung truy bắt nghi phạm.

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