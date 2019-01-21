Chồng sát hại vợ trên giường lúc rạng sáng: Ra tay vì nghi con 3 tuổi không phải của mình?

Xã hội 21/01/2019 16:12

Anh Thìn được nhận xét là người chịu khó, chăm chỉ làm ăn. Chỉ vì một phút ghen tuông, đối tượng đã không kiềm chế được và ra tay sát hại vợ mình.

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc chồng cắt cổ vợ tử vong trên giường vào rạng sáng 18/1.

Nạn nhân là chị Phạm Thị Tươi (sinh năm 1991, trú tại thôn Làng Chẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên) bị chồng là Nguyễn Văn Thìn (sinh năm 1991) sát hại.

Chồng sát hại vợ trên giường lúc rạng sáng: Ra tay vì nghi con 3 tuổi không phải của mình? - Ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Internet

Trên báo Đất Việt, chủ tịch xã An Thịnh cho biết gia đình anh Thìn chủ yếu làm nông nghiệp, kinh tế bình thường. Từ trước đến nay hai vợ chồng chưa xảy ra xô xát gì khiến chính quyền địa phương phải can thiệp. Anh Thìn cũng là người chịu khó, chăm chỉ làm ăn. Để có tiền chăm lo cho gia đình, anh Thìn không chỉ làm nông ở nhà mà còn đi làm thuê bên ngoài.

Sau một thời gian ở cùng bố mẹ, vợ chồng anh Thìn đã xây được một ngôi nhà mới đối diện. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên có thể là do ghen tuông vì nghi đứa con 3 tuổi không phải của mình.

Vào ngày xảy ra sự việc, ba mẹ anh Thìn dậy đi lễ ở nhà thờ, khi quay về thì phát hiện sự việc. Lúc này, anh Thìn chạy ra ngoài hô lớn “tôi giết vợ rồi”.

Tại địa phương, anh Thìn chưa có tiền án, tiền sự còn chị Tươi cũng chưa từng bị nghi ngờ hay đồn thổi có mối quan hệ bất chính với ai. Có thể vì quá yêu vợ nên nghi can đã ghen tuông mù quáng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.  

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