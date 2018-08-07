Bỏ vợ bầu 5 tháng đi ngoại tình, chồng ngang nhiên bảo vệ nhân tình, đuổi vợ về khi bị bắt tại trận

Xã hội 07/08/2018 15:06

Mặc dù đã hứa với gia đình sẽ chấm dứt tình cảm nhưng sau đó người chồng và cô bồ nhí vẫn tiếp tục qua lại. Khi bị bắt gặp lần nữa, người chồng chẳng những không ăn năn hối lỗi mà còn ngang nhiên bảo vệ nhân tình, đuổi người vợ mang thai 5 tháng về.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ đánh ghen khiến nhiều chị em vô cùng bức xúc.

Bỏ vợ bầu 5 tháng đi ngoại tình, chồng ngang nhiên bảo vệ nhân tình, đuổi vợ về khi bị bắt tại trận - Ảnh 1
Mặc dù trước đó đã thề hứa sẽ không gặp lại nhau nhưng cả hai vẫn lén lút thuê phòng trọ ở chung - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, người vợ cùng gia đình sau khi phát hiện chồng và bồ nhí còn qua lại đã kéo đến phòng trọ của cả hai để dằn mặt. Khi bị mắng chửi, cô bồ nhí chỉ yên lặng đứng sau lưng nhân tình. Còn người chồng thì ra sức bảo vệ người yêu.

Theo lời người vợ, hiện tại chị đang mang thai hơn 5 tháng, trước đó đã từng một lần bị động thai. Khi chị thông báo cho chồng biết, anh ta chỉ lấy của nhân tình 30 triệu đưa cho vợ rồi bỏ đi mất.

Tuy nhiên, nói về vụ việc 30 triệu này, người chồng giải thích đó là tiền trách nhiệm nuôi con, chứ không phải để cho vợ và hai người cũng đã ly dị rồi.

Bỏ vợ bầu 5 tháng đi ngoại tình, chồng ngang nhiên bảo vệ nhân tình, đuổi vợ về khi bị bắt tại trận - Ảnh 2
Người chồng ra sức bảo vệ nhân tình khỏi gia đình vợ - Ảnh cắt từ clip

Mặc dù rất tức giận nhưng người vợ và gia đình không hề đánh đập cô bồ nhí. Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng bức xúc đặc biệt là chị em phụ nữ.

“Kẻ thứ 3 sẽ không tồn tại lâu, ngoài đời thiếu gì đàn ông độc thân, không biết sao cứ phải bám vào người có vợ. Tội nghiệp chị vợ đang mang thai còn bắt gặp chồng như vậy nữa”, T.H bình luận.

“Em ơi, người chồng tệ như vậy thì bỏ đi chứ nói nhiều làm gì. Sau này dù có quay trở về, cũng ngựa quen đường cũ, lăng nhăng với đứa khác nữa thôi. Một mình nuôi con, làm đẹp sống vậy cho khỏe”, H.G khuyên.

Bỏ vợ bầu 5 tháng đi ngoại tình, chồng ngang nhiên bảo vệ nhân tình, đuổi vợ về khi bị bắt tại trận - Ảnh 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, vẫn có một số người lên tiếng bênh vực người chồng. Họ cho rằng cả hai đã không còn yêu nhau thì nên giải thoát, cô vợ tiếp tục níu kéo như vậy cũng chẳng có lợi ích gì.

“Người ta đã muốn ly dị rồi, làm ầm lên chỉ khiến người khác suy nghĩ chắc tại gia đình này không ra gì nên anh ta mới bỏ vợ. Anh chồng này còn đưa tiền về là còn có chút lương tâm đó chứ”, T.B viết.

Hiện tại, đoạn clip vẫn đang nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ của cư dân mạng.

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