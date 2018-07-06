Liên quan đến vụ việc mẹ chồng giúp con dâu đánh ghen dã man tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

Trao đổi với một số cơ quan báo chí, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long cho biết cơ quan này đã vào cuộc điều tra, tìm ra các đối tượng liên quan trong vụ đánh ghen dã man tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long.

Hôm qua (5/7), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh mẹ chồng và con dâu hợp sức đánh ghen, lột đồ cô gái trẻ được cho là bồ nhí của con trai ngay giữa đường. Đoạn clip nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cô gái bị đánh ghen, lột đồ ngay trước cổng phòng trọ - Ảnh: Internet

Trong đoạn clip, cô gái trẻ đã bị mẹ và vợ của nhân tình liên tục đánh đập, chửi bới.

Chứng kiến cảnh cô gái bị đánh đập dã man, nhiều người dân đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, công an thành phố Hạ Long đã vào cuộc điều tra, xác minh sự việc.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4/7. Vào lúc xảy ra sự việc, T.T.G (sinh năm 1993, cư ngụ tại xóm 4, Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An) và anh P.Q.V (sinh năm 1990, ngụ tại khu 7, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) đang cùng ở trong nhà trọ tại tổ 8, khu 1, phường Cao Thắng thì bị một nhóm người xông vào đánh đập.

Những đối tượng xông vào phòng trọ gồm Đ.T.H.T (vợ anh V., sinh năm 1994, ngụ khu 7, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long), bà T.T.T (sinh năm 1956, mẹ anh V.) và một số họ hàng của T.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do giữa V. và G. có mối quan hệ bất chính nên T. ghen tuông, tìm đến đánh đập.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Những người có liên quan đến sự việc sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

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