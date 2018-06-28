Bụng bầu sắp đẻ, vợ vẫn mang mắm tôm, dầu luyn đi đánh ghen vì bị bồ trẻ của chồng thách thức

Xã hội 28/06/2018 16:28

Biết chồng ngoại tình nhưng người vợ vẫn “mắt nhắm mắt mở” cho qua để giữ gia đình hạnh phúc. Thế nhưng cô bồ trẻ chẳng những không biết yên phận mà còn nhắn tin khiêu khích khiến chị tức giận mang mắm tôm, dầu luyn đến dằn mặt.

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh thai phụ đi đánh ghen một cô gái được cho là nhân tình của chồng trước cổng trường đại học gây xôn xao.

Theo chia sẻ của người đăng tải đoạn clip, người vợ dù mang bầu sắp sinh nhưng vẫn mang mắm tôm và dầu luyn đến tìm bồ nhí của chồng để dằn mặt vì “đã cướp chồng người khác còn lên tiếng thách thức”.

Bụng bầu sắp đẻ, vợ vẫn mang mắm tôm, dầu luyn đi đánh ghen vì bị bồ trẻ của chồng thách thức - Ảnh 1
Cô gái chỉ biết im lặng chịu đựng khi bị vợ nhân tình mắng chửi, đánh đập - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người vợ cùng bạn của mình đón đường cô gái, hắt thẳng dầu luyn và mắm tôm vào mặt. Theo lời người vợ, kẻ thứ ba dù biết vợ nhân tình sắp sinh nhưng vẫn nhắn tin trách móc: "Em quan trọng hơn hay vợ anh quan trọng hơn". 

Người vợ kể, dù chồng chị đã nói "Em đừng nhắn tin với anh nữa, anh sợ vợ anh buồn" thế nhưng cô gái vẫn trách móc: "Anh sợ vợ anh buồn vậy anh không sợ em buồn à?"...

Tuy nhiên, cô gái không ngờ rằng người mình nhắn tin suốt một tháng qua không phải là nhân tình mà là cô vợ.

Trong clip, khi bị mắng chửi, cô gái chỉ biết nói: "Em xin lỗi, em không có ý đó chị ạ".

Người vợ nói: “Tao nói cho mày biết, mày ngủ với chồng tao không sao nhá, tao cho mày luôn nhưng mày đừng có khiêu khích tao. Tin nhắn tao đã chụp màn hình lại rồi đấy, để xem mày có xấu hổ với bố mẹ mày không”.

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút không ít cư dân mạng vào “hóng” chuyện và bình luận.

Bụng bầu sắp đẻ, vợ vẫn mang mắm tôm, dầu luyn đi đánh ghen vì bị bồ trẻ của chồng thách thức - Ảnh 2
Bài viết vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ nhiệt tình - Ảnh chụp màn hình

“Dạo này có phong trào đánh ghen nhỉ, trên mạng cứ hai ba ngày lại xuất hiện clip đánh ghen. Tôi thắc mắc là mấy cô không sợ sao mà cứ thích đi giật chồng người khác? Ngoài kia có thiếu gì đàn ông tốt”, M.H thắc mắc.

“Thói đời lạ thật, đã cặp bồ với chồng người khác rồi lại còn ghen ngược, thách thức các kiểu, bị quánh cho là đúng rồi”, L.T bức xúc.

“Thật sự đánh ghen như thế này chẳng hay ho gì, chị vợ tốt nhất nên về kiểm soát lại chồng mình. Nếu thằng đàn ông không có ý định ngoại tình thì dù cho tụi con gái có dụ dỗ thế nào cũng sẽ không bỏ vợ con. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, chị vợ tội nghiệp thật, có bầu sắp sinh đến nơi còn bị nhân tình của chồng thách thức. Phải tôi chắc không chịu nổi”, N.N phân tích.

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