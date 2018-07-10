Thời gian gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều clip đánh ghen. Thế nhưng vụ đánh ghen gần đây nhất trên xe ô tô khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vì khi xảy ra sự việc, trên xe còn có bé trai chỉ hơn hai tuổi chứng kiến cảnh người lớn mắng chửi, đánh đập nhau.

Vụ việc trên được một người tự xưng là em gái của người vợ chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, cô và người chị của mình phải mất một thời gian dài để theo dõi, chờ anh rể cùng người được cho là nhân tình đi du lịch từ Cửa Lò (Nghệ An) về.

Khi bị vợ phát hiện, người đàn ông cố tình chạy nhanh để thoát thân tuy nhiên vì đèn đỏ nên phải đứng lại.

Sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Sau khi mở được cửa xe, người vợ nhanh chóng chạy vào trong, vươn người ra ghế sau, đánh bồ nhí của chồng. Đứng ngoài ô tô, người chồng có lên tiếng để can ngăn nhưng bị vợ quát: “Anh không có tư cách để nói chuyện với em”.

Người đăng tải clip còn chia sẻ thêm, cô bồ chính là người yêu cũ của anh chồng.

Điều khiến mọi người cảm thấy buồn và xót xa đó là sự việc xảy ra ngay trước mặt một đứa trẻ chỉ khoảng 2 - 3 tuổi (con riêng của cô bồ nhí). Trên tay bé vẫn còn cầm bình sữa, ngơ ngác nhìn người lớn đánh nhau.

Đứa bé ngơ ngác bú sữa khi người lớn tranh cãi - Ảnh chụp màn hình

Sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Mọi người cho rằng trẻ em không có tội tình gì vì vậy bé không nên chứng kiến những cảnh tượng bạo lực như vậy. Cô bồ nhí là người bị chỉ trích nhiều nhất trong sự việc trên vì vừa phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, vừa để cho con mình chứng kiến những cảnh tượng không hay này.

“Tội nghiệp đứa trẻ, còn nhỏ mà phải chứng kiến những cảnh tượng như vậy. Hy vọng tâm lý bé không bị ảnh hưởng. Chẳng biết người mẹ này nghĩ gì mà lại đem theo con trai đi du lịch với nhân tình”, B.Đ bình luận.

“Nếu cô này là mẹ đơn thân thì phải hiểu được khó khăn khi làm mẹ đơn thân chứ. Sao lại đi phá hoại gia đình người khác vậy chứ. Chỉ thấy tội nghiệp cho đứa nhỏ vì sống chung với người mẹ như vậy thôi”, K.K bức xúc.

Diễn biến mới nhất vụ mẹ chồng và con dâu hợp sức đánh ghen, lột quần áo nhân tình trước cổng phòng trọ Liên quan đến vụ việc mẹ chồng giúp con dâu đánh ghen dã man tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-long-canh-be-trai-ngo-ngac-nhin-me-bi-danh-ghen-tren-xe-o-to-289589.html