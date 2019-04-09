Mới đây nhất, câu chuyện của một chàng trai đã có vợ con vẫn qua lại với người yêu cũ, thậm chí còn nhịn đói để có tiền cho nhân tình đang gây xôn xao mạng xã hội.

Từ trước đến nay, việc phản bội, ngoại tình trong hôn nhân luôn bị cộng đồng mạng chỉ trích. Dù kẻ phản bội có đối xử tốt với chồng, vợ của mình như thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị lên án kịch liệt.

Câu chuyện được chính chàng trai này chia sẻ: “Có ai đang ở tình cảnh như mình không? Bên tình bên nghĩa không biết giải quyết như thế nào? Mình lấy vợ được 2 năm rồi, trước đó có yêu một em sinh viên năm nhất của một trường đại học gần nhà.

Theo đó, chàng trai này và người yêu cũ đã chia tay vì bị gia đình ngăn cấm. Sau đó, anh ta đi cưới vợ và cả hai đã có một đứa con. Mặc dù đã có vợ đẹp con ngoan nhưng anh ta vẫn qua lại với người yêu cũ vì còn tình cảm. Vì tiền đã đưa hết cho vợ con nên thanh niên này phải ăn khoai thay cơm để tiết kiệm tiền đưa cho “bồ nhí” ăn học.

Yêu nhau mãi cuối cùng bố mẹ em nó không đồng ý cho mình cưới em ấy vì còn phải đi học, mà mình thì đang bị giục... không cưới không được. Cuối cùng đành chia tay nhau trong nước mắt, còn mình lấy người mà em họ giới thiệu.

Vợ hiện tại của mình xinh đẹp, đảm đang trong mọi chuyện từ gia đình đến xã hội. Cô ấy rất yêu mình và hai đứa vừa mới có con, cháu cũng rất ngoan. Gia đình hạnh phúc là vậy, nhưng bản thân mình vẫn yêu người yêu cũ.

Để có tiền cho bồ, anh ta chấp nhận ăn khoai lang qua ngày - Ảnh: Facebook

Mình vẫn lén lút gặp cô ấy, cả hai chấp nhận ở bên nhau như vậy hơn 1 năm nay. Mình làm văn phòng lương được 7 triệu thì phần lớn đưa vợ để lo việc nhà cửa con cái, phần nhỏ tiết kiệm lại để gửi cho người yêu lo chuyện học hành. Cô ấy bảo sau này ra trường sẽ không lấy ai, chỉ xin mình một đứa con rồi làm mẹ đơn thân...

Mình không biết có thể kéo dài bao lâu nữa, đến cơm trưa mình cũng chẳng dám ăn, toàn mua khoai của mấy bà bán rong gần đó. Đồng nghiệp nhiều lần thắc mắc thì mình cũng bảo thích thì ăn thôi. Dạo này mình gầy đi trông thấy khiến vợ cũng lo lắng, cô ấy thường xuyên nhắn tin quan tâm làm mình cảm thấy ân hận.

Giờ mình phải làm gì đây?”.

Vì người tình mà thanh niên này đã nói dối vợ mình - Ảnh: Facebook

Tin nhắn giữa người chồng và bồ nhí - Ảnh: Facebook

Sau khi được đăng tải, câu chuyện trên đã nhận được không ít “gạch đá” từ hội chị em. Mọi người cho rằng dù có đưa hết tiền cho vợ con thì người chồng này vẫn mang tiếng phản bội và không xứng đáng với người vợ của mình.

“Nếu không yêu thì ngay từ đầu đừng lấy vợ, ở thế mà nuôi bồ thì đỡ khổ cho cô gái kia rồi”, K.L bức xúc.

“Sống lỗi vậy mà chịu được? Còn bồ bịch thì còn dễ xử, lấy vợ có con rồi còn vậy. Vợ anh thua con bé đấy chỗ nào? Rồi con bé đấy đáng để anh bỏ cả gia đình à. Còn nghĩ sao mà đòi làm mẹ đơn thân, con nào chả cần bố mẹ”, H.C bình luận.

Dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện này vẫn đang được mọi người nhiệt tình bình luận và chia sẻ.