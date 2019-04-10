Bắt quả tang chồng đưa nhân tình đi mua sắm, vợ dùng giày cao gót đánh bồ nhí hộc máu

Xã hội 10/04/2019 16:44

Bị đánh đau nhưng kẻ thứ ba chẳng dám phản kháng, chỉ biết ngồi thụp xuống vỉa hè ôm đầu và cầu xin tha thứ.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một vụ đánh ghen dã man khiến mọi người bàn tán xôn xao. Người vợ đang đi mua sắm thì bất ngờ bắt quả tang chồng và bồ nhí đang hú hí với nhau.

Quá tức giận, người phụ nữ lao vào đánh cô nhân tình không thương tiếc. Một số người chứng kiến sự việc cho biết họ chẳng biết nên thương ai, trách ai trong trường hợp này. Cô bồ tuy mang tội cướp chồng nhưng cũng bị đánh đến biến dạng mặt mày vô cùng đáng thương.

Bắt quả tang chồng đưa nhân tình đi mua sắm, vợ dùng giày cao gót đánh bồ nhí hộc máu - Ảnh 1

Bắt quả tang chồng và nhân tình hú hí, người vợ đánh ghen kinh hoàng - Ảnh cắt từ clip

Trong những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, người vợ khoảng 30 tuổi, mặc áo màu hồng, quần short và đi giày trong khi cô tình nhân chỉ khoảng hơn 20 tuổi, đang mặc chiếc váy màu hồng mỏng.

Quá tức giận vì bị chồng phản bội, cô vợ đã lao tới túm tóc, lột luôn giày cao gót của bồ nhí đang mang đập liên tục vào mặt và đầu cô ta, vừa đánh vừa chửi bới không thương tiếc. Bị đánh đau nhưng kẻ thứ ba chẳng dám phản kháng, chỉ biết ngồi thụp xuống vỉa hè ôm đầu và cầu xin tha thứ.

Người vợ đánh cô nhân tình thậm tệ tới mức cô gái trẻ này chảy rất nhiều máu, bê bết trên vỉa hè. Đáng nói là có rất nhiều người chứng kiến vụ việc nhưng không một ai can ngăn hay khuyên bảo người vợ dừng tay.

Bắt quả tang chồng đưa nhân tình đi mua sắm, vợ dùng giày cao gót đánh bồ nhí hộc máu - Ảnh 2

Hành động của cô vợ nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, sự việc đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng và nhận về vô số ý kiến trái chiều. Người hả hê trước việc "con giáp thứ 13" bị trừng trị thích đáng, người cho rằng hành động đánh ghen dã man này thật vô văn hóa, xúc phạm thân thể và danh dự người khác. 

"Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì đừng đi giật chồng người khác"; "Tôi rất thông cảm với tâm trạng của cô vợ"; "Gã chồng mới là người có lỗi lớn nhất, sao không đánh lão ta mà lại hành hạ một cô gái yếu đuối"; "Hành động của cô vợ đã vi phạm pháp luật"; "Đánh ghen chả giải quyết được gì, thậm chí có thể khiến bản thân lâm vào lao lý"; "Đánh được cô này thì ông chồng lại đi với cô khác thôi. Cái gốc rễ cần giải quyết là tính lăng nhăng của lão chồng"..., dân mạng bình luận. 

Bị bắt quả tang tận giường, bồ nhí giương mắt thách thức, thích thú nhìn đôi vợ chồng vì mình mà đánh nhau

Bị bắt quả tang tận giường, bồ nhí giương mắt thách thức, thích thú nhìn đôi vợ chồng vì mình mà đánh nhau

Khi bị bắt quả tang ăn nằm với chồng người khác, cô nhân tình chẳng những không cảm thấy xấu hổ, sợ hãi mà còn thản nhiên nằm trên giường nhìn đôi vợ chồng xào xáo.

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