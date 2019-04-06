Clip: Bắt gặp chồng đi trà sữa với ‘bồ nhí’ vợ tức giận lôi đầu đánh đập kẻ thứ 3 giữa quán

Xã hội 06/04/2019 12:38

Bắt gặp chồng mình đi uống trà sữa với người khác, chị vợ tức giận nhảy vào đánh đập cô gái kia trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Từ trước đến nay, những vụ đánh ghen luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Mặc dù chỉ xoay quanh việc chồng, vợ ngoại tình nhưng mỗi trường hợp lại là một câu chuyện khác nhau.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ đánh ghen được cho là xảy ra ở Đà Nẵng.

Theo hình ảnh trong clip, người vợ (mặc áo đen) được cho là bắt gặp chồng mình đi cùng bồ nhí (áo trắng) nên đã cùng bạn bè lao vào đánh xối xả.

Trong lúc chị vợ đang xông vào trừng trị “tiểu tam” thì bạn của chị này đứng bên ngoài ngăn cản không cho người khác vào can.

Tức giận vì bị cướp chồng, người vợ đã liên tục tát, lôi đầu cô “bồ nhí” đánh đập giữa quán trà sữa. Thấy người tình bị đánh, anh chồng có lại gần can nhưng không được.

Clip: Bắt gặp chồng đi trà sữa với ‘bồ nhí’ vợ tức giận lôi đầu đánh đập kẻ thứ 3 giữa quán - Ảnh 1
Cô gái được cho là 'bồ nhí' bị đánh đập ngay giữa quán trà sữa - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được chia sẻ trên các diễn đàn, đoạn clip nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đã có nhiều ý kiến trái chiều lđược đưa ra.

Một số người cho rằng việc đánh ghen chỉ khiến cuộc hôn nhân ngày càng đi vào bế tắc, không thể cứu vãn. Số khác lại cho rằng ngoài xử lý cô bồ nhí, người vợ cũng nên xem xét lại chồng mình vì chị chỉ có thể ngăn chặn được một vài lần chứ không thể theo dõi, đánh ghen suốt đời.

Clip: Bắt gặp chồng đi trà sữa với ‘bồ nhí’ vợ tức giận lôi đầu đánh đập kẻ thứ 3 giữa quán - Ảnh 2
Nhóm bạn của người vợ đe dọa không cho ai được vào can ngăn - Ảnh cắt từ clip

 “Biết bao nhiêu vụ đánh ghen xảy ra rồi nhưng mấy cô gái vẫn không chịu rút ra bài học cho bản thân mình. Ngoài kia đàn ông còn nhiều, cớ sao lại phải giật chồng người khác”, K.L bình luận.

“Nên xử lý chồng mình trước khi đánh đập các cô gái vì biết đâu người ta cũng chỉ là nạn nhân bị gã đàn ông đó lừa để trở thành kẻ thứ ba”, D.V đưa ra lời khuyên cho các bà vợ.

Mặc dù chưa rõ thực hư câu chuyện như thế nào nhưng đoạn clip trên vẫn đang được cộng đồng mạng liên tục chia sẻ trên các diễn đàn.

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