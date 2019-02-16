Hy hữu: Chồng theo bồ lớn hơn 20 tuổi, vợ mới sinh được mẹ và anh chồng theo hỗ trợ đánh ghen tơi bời giữa đường

Xã hội 16/02/2019 18:07

Mặc dù chỉ mới sinh con xong nhưng người phụ nữ vẫn phải lặn lội đi đánh ghen vì chồng ngoại tình với người phụ nữ hơn 20 tuổi.

Từ trước đến nay, việc vợ cùng hội chị em, gia đình vợ hay thuê người đi đánh ghen không còn là chuyện xa lạ. Thế nhưng việc được mẹ chồng và anh chồng đưa đi “bắt gian” như cô vợ dưới đây là chuyện vô cùng hiếm thấy.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen tại đường Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Hy hữu: Chồng theo bồ lớn hơn 20 tuổi, vợ mới sinh được mẹ và anh chồng theo hỗ trợ đánh ghen tơi bời giữa đường - Ảnh 1
Bồ nhí bị vợ và gia đình nhân tình đánh ngay giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người vợ (mặc áo chống nắng màu trắng) lao vào đánh, đạp, xé quần áo người phụ nữ mặc áo khoác nâu được cho là bồ của chồng giữa đường. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của người đi đường, "tiểu tam" đã trốn vào nhà dân.

Nhìn thấy người chồng bị anh chồng giữ, cô vợ tội nghiệp gào khóc: “Mày bỏ 3 đứa con ở nhà, ba đứa còn bé tí”.

Trong khi đó, anh trai của người chồng bội bạc cũng vô cùng bức xúc, mắng chửi em trai ngay giữa đường: “Đồ con chó này, vợ nó mới đẻ đứa con thứ 3 xong thì nó bỏ đi”.

Chứng kiến cảnh con dâu đau đớn vì bị phụ tình, người phụ nữ được cho là mẹ chồng cũng tức giận không kém. Bà lên tiếng vạch mặt kẻ cướp chồng với những người xung quanh: “Nó lừa bao nhiêu người đàn ông, thằng này kém nó 20 tuổi, nó bỏ chồng rồi đi lừa đàn ông”.

Dù đã bị vợ và người nhà bắt quả tang nhưng người chồng vẫn không chịu hối lỗi. Thậm chí anh ta còn định ra tay đánh người vợ đã sinh cho mình 3 đứa con để bảo vệ nhân tình. May mắn người nhà đã kịp thời can ngăn, bảo vệ được cô vợ tội nghiệp. Sau cùng, cả gia đình đã cùng nhau về nhà để giải quyết sự việc.

Hy hữu: Chồng theo bồ lớn hơn 20 tuổi, vợ mới sinh được mẹ và anh chồng theo hỗ trợ đánh ghen tơi bời giữa đường - Ảnh 2
Người đàn ông bị chính người thân của mình đánh vì ngoại tình - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip trên sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi ngoại tình của người chồng và thương cảm cho số phận hẩm hiu của cô vợ.

“Có vợ con rồi mà vẫn đi ngoại tình, thật sự không hiểu nổi ông chồng này đang nghĩ gì. Chỉ tội nghiệp cho chị vợ và 3 đứa trẻ”, A.L bình luận.

"Thế quái nào cứ vợ bầu là lại đi gái, đi ngoại tình vậy? Nhịn bao năm trời chả lẽ không vì vợ vì con mình mà nhịn được mấy tháng. Mình nghĩ đánh ghen thì chả nên đánh làm gì cho bẩn tay, nhưng mà loại này thì bẩn tay tý cũng được. Tiếc mỗi cái nhà chồng thì tốt mà chồng nhân cách chẳng ra gì", A.Q nhận xét. 

“Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Bỏ vợ trẻ để đi theo người tình hơn mình 20 tuổi. Ông chồng này khẩu vị cũng mặn thiệt. May là nhà chồng còn biết thương con dâu nếu không chẳng biết chị sẽ sống như thế nào”, một cư dân mạng bức xúc.

Hiện đoạn clip đang được cư dân mạng chia sẻ và bình luận liên tục. Thậm chí có nhiều người còn muốn tìm gặp kẻ thứ ba để đòi lại công bằng cho cô vợ tội nghiệp.

Bắt gặp chồng dắt bồ nhí đi uống trà sữa, vợ bầu vượt mặt gào khóc: ‘Tao về bóp chết con cho chúng mày thoải mái đi với nhau’

Bắt gặp chồng dắt bồ nhí đi uống trà sữa, vợ bầu vượt mặt gào khóc: ‘Tao về bóp chết con cho chúng mày thoải mái đi với nhau’

Phát hiện chồng hẹn hò với cô gái khác trong quán trà sữa, người phụ nữ mang thai ngay lập tức lao vào mắng chửi, đánh đập. Thậm chí chị còn dọa sẽ giết con để chồng thoải mái đi ngoại tình.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh ghen giữa đường clip đánh ghen mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 22 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 35 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày