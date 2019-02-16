Từ trước đến nay, việc vợ cùng hội chị em, gia đình vợ hay thuê người đi đánh ghen không còn là chuyện xa lạ. Thế nhưng việc được mẹ chồng và anh chồng đưa đi “bắt gian” như cô vợ dưới đây là chuyện vô cùng hiếm thấy.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người vợ (mặc áo chống nắng màu trắng) lao vào đánh, đạp, xé quần áo người phụ nữ mặc áo khoác nâu được cho là bồ của chồng giữa đường. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của người đi đường, "tiểu tam" đã trốn vào nhà dân.

Nhìn thấy người chồng bị anh chồng giữ, cô vợ tội nghiệp gào khóc: “Mày bỏ 3 đứa con ở nhà, ba đứa còn bé tí”.

Trong khi đó, anh trai của người chồng bội bạc cũng vô cùng bức xúc, mắng chửi em trai ngay giữa đường: “Đồ con chó này, vợ nó mới đẻ đứa con thứ 3 xong thì nó bỏ đi”.

Chứng kiến cảnh con dâu đau đớn vì bị phụ tình, người phụ nữ được cho là mẹ chồng cũng tức giận không kém. Bà lên tiếng vạch mặt kẻ cướp chồng với những người xung quanh: “Nó lừa bao nhiêu người đàn ông, thằng này kém nó 20 tuổi, nó bỏ chồng rồi đi lừa đàn ông”.

Dù đã bị vợ và người nhà bắt quả tang nhưng người chồng vẫn không chịu hối lỗi. Thậm chí anh ta còn định ra tay đánh người vợ đã sinh cho mình 3 đứa con để bảo vệ nhân tình. May mắn người nhà đã kịp thời can ngăn, bảo vệ được cô vợ tội nghiệp. Sau cùng, cả gia đình đã cùng nhau về nhà để giải quyết sự việc.

Người đàn ông bị chính người thân của mình đánh vì ngoại tình - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip trên sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi ngoại tình của người chồng và thương cảm cho số phận hẩm hiu của cô vợ.

“Có vợ con rồi mà vẫn đi ngoại tình, thật sự không hiểu nổi ông chồng này đang nghĩ gì. Chỉ tội nghiệp cho chị vợ và 3 đứa trẻ”, A.L bình luận.

"Thế quái nào cứ vợ bầu là lại đi gái, đi ngoại tình vậy? Nhịn bao năm trời chả lẽ không vì vợ vì con mình mà nhịn được mấy tháng. Mình nghĩ đánh ghen thì chả nên đánh làm gì cho bẩn tay, nhưng mà loại này thì bẩn tay tý cũng được. Tiếc mỗi cái nhà chồng thì tốt mà chồng nhân cách chẳng ra gì", A.Q nhận xét.

“Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Bỏ vợ trẻ để đi theo người tình hơn mình 20 tuổi. Ông chồng này khẩu vị cũng mặn thiệt. May là nhà chồng còn biết thương con dâu nếu không chẳng biết chị sẽ sống như thế nào”, một cư dân mạng bức xúc.

Hiện đoạn clip đang được cư dân mạng chia sẻ và bình luận liên tục. Thậm chí có nhiều người còn muốn tìm gặp kẻ thứ ba để đòi lại công bằng cho cô vợ tội nghiệp.