Tối qua 15/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ mang bầu vượt mặt đánh ghen trong quán trà sữa khiến cư dân mạng xôn xao.

“Thằng khốn nạn này, tao đang chửa đẻ như thế này, mày muốn giết người đúng không”, người vợ vừa chửi, vừa nắm tóc chồng đánh.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người đàn ông đang ngồi cùng một cô gái trong quán trà sữa, khoác tay, ngồi sát nhau rất thân mật. Bất ngờ một phụ nữ được cho là vợ từ ngoài xông vào giật tóc, tát, dùng ly đập vào đầu cô gái.

Cặp đôi tình tứ trong quán trà sữa thì bị người vợ phát hiện - Ảnh cắt từ clip

Thấy vợ tức giận, lao vào đánh cô gái kia, người chồng vội ôm lấy vợ kéo ra. Vụ xô xát khiến nhiều người có mặt tại đó hoảng sợ chạy ra ngoài.

Dù bị chồng can ngăn nhưng người vợ vẫn ra sức giãy giụa để đánh cô bồ nhí. Chị liên tục mắng chửi: “Mày muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tao à? Con kia mày cũng có gia đình đúng không? Mày thất đức à”.

Mặc dù bị mắng chửi nhưng cô gái kia chỉ im lặng, đứng sát vào tường để tránh camera.

Cô bồ nhí trốn vào trong góc để tránh camera - Ảnh cắt từ clip

“Mày không muốn tao động vào con kia chứ gì, tao sẽ động vào cả họ nhà nó”, người vợ tức giận khi liên tục bị chồng ngăn cản.

Vì sự việc quá căng thẳng nên một người đàn ông tự xưng là chủ quán đã đứng ra can ngăn, khuyên người vợ bình tĩnh lại. Đến lúc này người vợ mới đồng ý ngồi xuống nghỉ ngơi, không tiếp tục đánh chồng mình.

“Tao suýt sảy thai vì mày đấy. Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi, mày không bỏ nó thì mày buông tha cho tao, lũ ác độc. Tao về tao sẽ bóp chết con để cho chúng mày thoải mái đi với nhau”, vì quá tức giận, người vợ dọa sẽ giết con để chồng thoải mái qua lại với nhân tình.

Người vợ vô cùng đau khổ và bức xúc trước hành vi ngoại tình của chồng mình - Ảnh cắt từ clip

Đến khi đoạn clip kết thúc, sự việc vẫn chưa được giải quyết. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip này khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Mọi người liên tục chỉ trích người chồng vì lén lút với cô gái khác khi vợ đang mang thai. Bởi trong thời gian này, người phụ nữ rất cần sự chăm sóc của chồng.