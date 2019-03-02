Vụ đánh ghen như thời trung cổ ở Cà Mau: Nạn nhân bỏ đi làm ăn xa, gia đình tan nát

Xã hội 02/03/2019 18:28

Liên quan đến vụ đánh ghen gây xôn xao dư luận vào ngày 13/5/2018 tại Cà Mau, người thân nạn nhân cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên TAND tỉnh Cà Mau vì không hài lòng với phán quyết vào ngày 1/3 vừa qua.

Sau 6 lần triệu tập, 4 lần xét xử, hôm qua (1/3), TAND huyện Cái Nước đã tuyên án vụ đánh ghen xảy ra tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) vào ngày 13/5/2018.

Theo cáo trạng, vào ngày 12/5/2018 bà Nguyễn Thị Diệu (34 tuổi, vợ thượng uý N.V.T, trú xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) sau khi nghe chồng mình nói không về nhà vì đi đám nhà người quen đã thông báo cho người thân đến nhà "tình địch" T.H.P đánh ghen.

Vụ đánh ghen như thời trung cổ ở Cà Mau: Nạn nhân bỏ đi làm ăn xa, gia đình tan nát - Ảnh 1
Nhóm người của bà Diệu lột quần áo, đánh đập nạn nhân rồi tung clip lên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Rạng sáng ngày 13/5, bà Diệu cùng dì ruột của mình là Nguyễn Thị Huệ (44 tuổi), em ruột Nguyễn Văn Đủ (27 tuổi, cùng ở xã Nguyễn Phích), cháu ruột Lê Minh Kha (21 tuổi, ở xã Khánh An) cùng Trần Hoàng Vũ (ngụ ấp Tân Phong, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) và Huỳnh Thị Dung (32 tuổi, ở xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, em dâu chị P.) kéo nhau đến xã Đông Hưng (Cái Nước) xông vào nhà ba mẹ ruột chị P. đánh ghen.

Tại đây, nhóm người của bà Diệu đã đánh đập, cắt tóc, quay clip anh T. và chị P. trong tình trạng không mảnh vải che thân rồi đăng lên mạng xã hội.

Vụ đánh ghen như thời trung cổ ở Cà Mau: Nạn nhân bỏ đi làm ăn xa, gia đình tan nát - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Internet

Trong phiên tòa xét xử hôm qua, tòa tuyên phạt Huỳnh Thị Dung 6 tháng tù giam. Nguyễn Thị Diệu lĩnh 1 năm tù, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Văn Đủ, Lê Minh Kha cùng chịu mức phạt là 9 tháng tù, Trần Hoàng Vũ 1 năm tù nhưng được hưởng án treo. 

Vụ đánh ghen như thời trung cổ ở Cà Mau: Nạn nhân bỏ đi làm ăn xa, gia đình tan nát - Ảnh 3
Các bị cáo trong một phiên xét xử - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, người nhà chị P. không hài lòng với mức án mà tòa đưa ra. Trao đổi với một số cơ quan báo chí, ông T.V.T (cha ruột chị P.) cho biết sau khi vụ việc xảy ra, con gái ông đã phải bỏ xứ đi làm ăn xa, gia đình tan nát. Ông chia sẻ dù con gái mình đã làm sai nhưng ông cảm thấy mức án này chưa thỏa đáng. Vì thế gia đình ông sẽ kháng cáo lên TAND tỉnh Cà Mau.

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Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng chị T.H.P vẫn phải trùm kín mặt mỗi khi ra đường vì sợ bị nhận ra mình là nhân vật trong đoạn clip đánh ghen ở Cà Mau gây xôn xao dư luận thời gian qua.

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