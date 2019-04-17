Bình Thuận: Thầy giáo đã có vợ con nghi dâm ô nhiều nữ sinh lớp 1 trong thời gian dài

Xã hội 17/04/2019 16:06

Mặc dù đã có vợ con nhưng thầy giáo này vẫn có hành vi dâm ô nhiều học sinh lớp 1 trong một thời gian dài.

Hôm nay (17/4), trao đổi với báo chí, Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết đã ra quyết định trưng cầu giám định y khoa đối với 4 bé gái học lớp 1 trên địa bàn huyện để điều tra về hành vi dâm ô của một thầy giáo trên địa bàn.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, 4 em được đưa đi giám định đều là học sinh trong một lớp. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4/2019, các em nghi bị một thầy giáo tên H. nhiều lần dâm ô.

Bình Thuận: Thầy giáo đã có vợ con nghi dâm ô nhiều nữ sinh lớp 1 trong thời gian dài - Ảnh 1
Kết quả giám định cho thấy 4 em học sinh này đều có dấu hiệu bị xâm hại - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nghe các em kể lại, một số giáo viên và gia đình đã báo lại cho nhà trường, làm đơn gửi cơ quan công an yêu cầu làm rõ sự việc.

Cũng theo nguồn tin trên, có tổng cộng 5 em học sinh bị dâm ô nhưng chỉ có 4 gia đình đồng ý cho con em mình đi giám định. Kết quả ban đầu cho thấy tất cả các bé được đưa đi giám định đều có dấu hiệu bị xâm hại. Được biết thầy giáo này đã có vợ con.

Cách đây không lâu, vụ việc giáo viên chủ nhiệm bị tố dâm ô hàng loạt học sinh tiểu học ở Bắc Giang cũng khiến dư luận hoang mang suốt một thời gian dài.

Thầy giáo bị tố dâm ô hàng loạt nữ sinh tiểu học

Vào ngày 4/3, một phụ huynh có con học lớp 5A, Trường tiểu học Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã phản ánh với cơ quan chức năng về việc giáo viên chủ nhiệm lớp này là thầy D.V.M có hành vi dâm ô với nhiều nữ sinh trong lớp.

Bình Thuận: Thầy giáo đã có vợ con nghi dâm ô nhiều nữ sinh lớp 1 trong thời gian dài - Ảnh 2
Ngôi trường xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Theo đó, thầy giáo này bị tố có hành vi sờ nắn, bóp vùng nhạy cảm của một số nữ sinh trong lớp 5A.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang chỉ đạo, kiểm điểm thầy giáo có hành vi không đúng mực với học sinh.

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Phúc khai thực hiện hành vi dâm ô đối với hai bé gái khi đã uống bia ngà ngà say. Phúc là công nhân, đã có vợ con và sinh sống tại Thanh Xuân.

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