Lợi dụng lúc bé gái 15 tuổi ở nhà một mình, gã hàng xóm đã có hành vi dâm ô nạn nhân. Khi bị phát hiện, gã đã cùng vợ sang nhà nạn nhân quỳ gối xin lỗi.

Hôm qua (8/4), Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Đinh Văn Kiểu (sinh năm 1976, trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé N. (sinh năm 2003, hàng xóm của Kiểu).

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 22/2/2018, Kiểu sang nhà anh M. (cha của bé N.) chơi. Nhìn thấy bé gái đang xem tivi một mình, Kiểu đã sờ soạng phần ngực và bụng nạn nhân.

Kiểu cùng vợ sang nhà quỳ gối xin lỗi sau khi bị phát hiện hành vi dâm ô - Ảnh: Internet

Sau khi giở trò đồi bại, người này dặn bé N. không được nói với ai và đưa cho nạn nhân 100 nghìn nhưng em không nhận.

Đến tháng 4/2018, N. đã kể lại sự việc với người thân. Biết việc mình dâm ô bé gái hàng xóm bị bại lộ, Kiểu cùng vợ sang nhà nạn nhân quỳ trước mặt vợ chồng anh M. xin lỗi.

Sau đó, đến ngày 30/5, đối tượng này đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra sự việc. Trong quá trình điều tra, gia đình nạn nhân đã yêu cầu Đinh Văn Kiểu bồi thường 100 triệu đồng.

Trong phiên tòa xét xử trước đó, TAND TP. Vinh tuyên phạt Kiểu 6 tháng tù giam. Tuy nhiên sau đó Kiểu đã kháng cáo, xin hưởng án treo.

Trong phiên tòa xét xử hôm qua, gia đình nạn nhân đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Đinh Văn Kiểu sang án tù treo. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Văn Kiểu 4 tháng tù giam.

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