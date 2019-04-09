Bị phát hiện dâm ô bé gái hàng xóm, gã đàn ông U50 cùng vợ sang nhà quỳ gối xin lỗi cha mẹ nạn nhân

Xã hội 09/04/2019 10:24

Lợi dụng lúc bé gái 15 tuổi ở nhà một mình, gã hàng xóm đã có hành vi dâm ô nạn nhân. Khi bị phát hiện, gã đã cùng vợ sang nhà nạn nhân quỳ gối xin lỗi.

Hôm qua (8/4), Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Đinh Văn Kiểu (sinh năm 1976, trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé N. (sinh năm 2003, hàng xóm của Kiểu).

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 22/2/2018, Kiểu sang nhà anh M. (cha của bé N.) chơi. Nhìn thấy bé gái đang xem tivi một mình, Kiểu đã sờ soạng phần ngực và bụng nạn nhân.

Bị phát hiện dâm ô bé gái hàng xóm, gã đàn ông U50 cùng vợ sang nhà quỳ gối xin lỗi cha mẹ nạn nhân - Ảnh 1
Kiểu cùng vợ sang nhà quỳ gối xin lỗi sau khi bị phát hiện hành vi dâm ô - Ảnh: Internet

Sau khi giở trò đồi bại, người này dặn bé N. không được nói với ai và đưa cho nạn nhân 100 nghìn nhưng em không nhận.

Đến tháng 4/2018, N. đã kể lại sự việc với người thân. Biết việc mình dâm ô bé gái hàng xóm bị bại lộ, Kiểu cùng vợ sang nhà nạn nhân quỳ trước mặt vợ chồng anh M. xin lỗi.

Sau đó, đến ngày 30/5, đối tượng này đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra sự việc. Trong quá trình điều tra, gia đình nạn nhân đã yêu cầu Đinh Văn Kiểu bồi thường 100 triệu đồng.

Trong phiên tòa xét xử trước đó, TAND TP. Vinh tuyên phạt Kiểu 6 tháng tù giam. Tuy nhiên sau đó Kiểu đã kháng cáo, xin hưởng án treo.

Trong phiên tòa xét xử hôm qua, gia đình nạn nhân đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Đinh Văn Kiểu sang án tù treo. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Văn Kiểu 4 tháng tù giam.

Cựu Phó viện trưởng VKS dâm ô bé gái rồi trốn lỳ trong phòng

Cựu Phó viện trưởng VKS dâm ô bé gái rồi trốn lỳ trong phòng

Sau khi bị phát hiện dâm ô bé gái trong thang máy chung cư, ông Nguyễn Hữu Linh ở lỳ trong căn hộ của con gái. BQL chung cư phải dùng chiêu tạm cắt điện căn hộ…

Xem thêm
Từ khóa:   dâm ô bé gái hàng xóm dâm ô trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 46 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản