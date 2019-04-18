Vụ cô giáo bị chồng bắt gặp đi nhà nghỉ với đồng nghiệp: 'Cởi quần áo ra để ôm cho khỏi rét'

Người đàn ông trong clip đi nhà nghỉ với cô giáo cho biết cả hai vào đó để nghỉ ngơi sau khi bị ngộ độc thực phẩm, cởi đồ ra chỉ để ôm cho khỏi rét mà thôi.

Tối 15/4, ông Khúc Văn L. (SN 1977, trú tại thôn Mỏ Đá, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh vợ mình là bà Nguyễn Thị T. (SN 1977, giáo viên Trường Tiểu học xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng) đang ở trong nhà nghỉ với ông Hoàng Văn Q. (giáo viên của Trường Tiểu học và THCS Mỏ Đá). Theo nội dung đoạn clip, ông L. dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa phòng nhà nghỉ. Khi đèn bật sáng thì xuất hiện bà T. và ông Q. đang nằm trong chăn, trên người không mặc quần áo.

Người chồng kéo chăn ép vợ ra ngoài - Ảnh cắt từ clip Ông L. cho biết từng đọc được những tin nhắn yêu thương giữa vợ mình và ông Q. nên khuyên bảo vợ chấm dứt mối quan hệ. Bà T. cũng đã nhiều lần cam kết với chồng sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ông Q. nhưng vẫn không thực hiện. Do bị vợ nói với mọi người rằng mình dựng chuyện, ông L. đã mất nhiều ngày theo dõi, bắt quả tang, quay clip lại làm bằng chứng. Ông L. đã gửi đơn lên các cơ quan ban ngành giáo dục huyện Chi Lăng.

Trái với những lời tố cáo của người chồng, ông Q. phân trần giữa mình và bà T. chỉ là quan hệ quen biết, đồng nghiệp đã lâu. Ông Q. cho biết giữa mình và bà T. là quan hệ đồng nghiệp trong sáng - Ảnh cắt từ clip Sáng 27/2, do có công việc nên ông và bà T. có mặt tại TP. Lạng Sơn. Ăn uống xong ông Q. bất ngờ bị ngộ độc thực phẩm, sau đó "miệng nôn trôn tháo" rồi lên cơn sốt rét. Cả hai vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Bà T. nói ông Q. cởi đồ ra để bà ôm cho đỡ rét. Đúng lúc này ông L. đột ngột mở cửa đi vào phòng, bật điện sáng và quay clip, theo Tiền Phong. Lãnh đạo huyện, ngành Giáo dục và đào tạo huyện Chi Lăng cho biết đã nhận được đơn trình báo của ông Khúc Văn L. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định. Bước đầu xác định bà T. và ông Q. đã vi phạm đạo đức nghề giáo nên cả hai đã bị đình chỉ công tác giảng dạy. Chiều 16/4, ông L. đã tạm gỡ 2 đoạn video trên và chờ hướng xử lý từ phía cơ quan chức năng địa phương.

Bình Thuận: Thầy giáo đã có vợ con nghi dâm ô nhiều nữ sinh lớp 1 trong thời gian dài Mặc dù đã có vợ con nhưng thầy giáo này vẫn có hành vi dâm ô nhiều học sinh lớp 1 trong một thời gian dài.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-co-giao-bi-chong-bat-gap-di-nha-nghi-voi-dong-nghiep-coi-quan-ao-ra-de-om-cho-khoi-ret-322170.html