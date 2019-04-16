Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ cái chết của anh Nguyễn Đức Vân (SN 1987, ngụ thôn Giữa, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và ông Nguyễn Đức Vỹ (SN 1959, cha của anh Vân).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 20 sáng 12/4, anh Nguyễn Công Bách (27 tuổi) đến nhà ông Vỹ tìm anh Vân để lấy xe máy đi làm.

Anh Vân được phát hiện tử vong tại nhà riêng, còn ông Vỹ thì bị nghi lao vào tàu hỏa tự sát sau khi sát hại con trai.

Do không thấy ai ở nhà nên đi lên tầng hai vào phòng ngủ của anh Vân thì phát hiện anh này nằm bất tỉnh trên giường, vùng đầu chảy máu, cách cơ thể nạn nhân khoảng 20 cm có một chiếc búa bằng sắt nhuốm máu.

Hiện trường nơi anh Vân bị sát hại - Ảnh: TTVN

Thấy vậy, anh Bách liền chạy xuống nhà gọi mọi người xung quanh. Khi ra đến cổng thì gặp bà Nguyễn Thị Dung (59 tuổi, mẹ của Vân) và chị Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi, em gái Vân).

Cả ba đưa anh Vân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Thuận Thành. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Sự việc được trình báo Công an huyện Thuận Thành.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, Công an huyện Thuận Thành nhận được tin báo của Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương về việc ông Vỹ bỏ xe ở thành cầu rồi nhảy vào đường ray và bị tàu hỏa cán tử vong.

Tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, hai cha con ông Vỹ xảy ra tranh cãi lớn tiếng. Thời điểm anh Bách phát hiện xác anh Vân, ông Vỹ bỏ đi đâu không rõ, sau đó thì lao vào tàu hỏa tự tử.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cha con ông Vỹ cho người thân lo hậu sự.

Bất lực trong việc dạy con

Theo chính quyền địa phương, ông Vỹ là giáo viên về hưu, vợ ông làm công tác cán bộ hội phụ nữ. Gia đình cũng thuộc diện kinh tế ổn định, chưa từng có điều tiếng gì ở địa phương.

Trái ngược với bố mẹ là những người trí thức, Nguyễn Đức Vân lại ăn chơi lêu lổng, thường xuyên cờ bạc, đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn chưa có công việc ổn định. Anh ta cũng chưa có vợ con, trong khi đó, các chị em của Vân đều đã xây dựng gia đình riêng.

Thời gian gần đây có rất nhiều người đến nhà Vân đòi nợ nhưng thanh niên này không có tiền trả. Thấy ngày nào cũng có người đến chửi bới đòi tiền, ông Vỹ không kìm được buông lời trách móc con trai.

"Chắc thấy con chơi bời, cờ bạc dẫn đến nợ nần nhiều, bảo không nghe ông ấy đánh con chết rồi ra đường tàu tự sát", vị lãnh đạo xã nói về nguyên nhân vụ án mạng với Trí thức Trẻ.