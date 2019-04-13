Theo điều tra ban đầu, vào tháng 3/2019, Bệnh viện Nhi Đồng 2 báo công an về trường hợp em bé hơn 1 tuổi (lúc này chưa được làm giấy khai sinh, sau mới có tên là Nguyễn Thị Bảo T.) nghi bị bạo hành dã man.

Hôm nay (13/4), Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Lan (SN 1986, ngụ quận 9) về hành vi Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên do nghi can đang trong giai đoạn nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại, chịu sự giám sát của chính quyền địa phương.

Trước khi quen anh Duy, chị Vân từng có con riêng với người khác. Sau khi về sống như vợ chồng thì hai người có thêm 2 con chung. Cặp đôi không có công việc ổn định lại phải nuôi 3 đứa nhỏ nên hoàn cảnh rất khó khăn.

Vào cuộc điều tra, công an xác định cháu bé là con của anh Nguyễn Bá Duy (SN 1993, quê Thanh Hóa) và chị Nguyễn Thị Vân (SN 1990, quê Đắk Nông).

Thấy đôi vợ chồng không có tiền đóng tiền phòng, bà Lan (sống gần phòng trọ trên đường số 44, phường Phú Hữu, quận 9) đã đóng giúp với số tiền là 1.800.000 đồng. Hơn một tháng sau, bà Lan còn cho Duy thêm 1 triệu đồng để về quê thăm gia đình.

Thấy anh Duy chị Vân không đủ điều kiện nuôi con, bà Lan khuyên họ nên gửi vào chùa hoặc đưa người khác nuôi. Tuy nhiên chị Vân nói nếu không nuôi được thì chỉ cho bà Lan chứ không đem cho ai khác.

Sau đó bà Lan đưa cho đôi vợ chồng 5 triệu đồng rồi dẫn bé Bảo T. (sinh tháng 2/2017) về nhà nuôi. Sau khi nhận tiền, vợ chồng Duy chuyển đi nơi khác sinh sống.



Người 'mẹ nuôi' đánh cháu bé dã man - Ảnh: NLĐ

Thời gian gần đây cháu T. biếng ăn và hay khóc nên bà Lan tức giận đánh bé. Đêm 7/3/2019, bực tức vì bé gái lại lười ăn, bà Lan dùng khúc gỗ vuông đánh vào chân bé. Phát hiện T. bị gãy chân, bà Lan đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị. Do cháu bé lúc ấy vẫn không có tên nên Lan sử dụng tên con gái ruột của mình để khai và làm hồ sơ nhập viện. Trong quá trình điều trị, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 nghi vấn cháu bé bị bạo hành nên gọi điện cấp báo công an.

Bé gái bị mẹ nuôi đánh gãy chân, đa chấn thương - Ảnh: CATPHCM

Kết quả giám định pháp y cho thấy T. bị gãy thân xương đùi trái, đa chấn thương phần mềm. Ngoài ra, công an còn phát hiện nhiều vết thương cũ ở tay, chân... cháu bé với tổng tỉ lệ thương tích lên tới gần 60%.

Sau khi xảy ra sự việc trên, vợ chồng Duy đã trở về xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắc Nông làm giấy khai sinh cho bé và đặt tên là Nguyễn Thị Bảo T. (sinh ngày 7/2/2017).

Khi được triệu tập lên cơ quan công an, bà Lan thừa nhận hành vi đánh bé gái đến gãy chân, đa chấn thương phần mềm... chỉ vì cháu biếng ăn, hay khóc.

Qua điều tra, công an xác định bà Lan có hành vi đánh đập dã man cháu bé. Tuy nhiên do bà ta đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên công an cho tại ngoại chờ xử lý sau. Hiện bé Bảo T. đã được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tạm thời chăm sóc.