Hôm nay (13/4), Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Lan (SN 1986, ngụ quận 9) về hành vi Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên do nghi can đang trong giai đoạn nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại, chịu sự giám sát của chính quyền địa phương.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 3/2019, Bệnh viện Nhi Đồng 2 báo công an về trường hợp em bé hơn 1 tuổi (lúc này chưa được làm giấy khai sinh, sau mới có tên là Nguyễn Thị Bảo T.) nghi bị bạo hành dã man.