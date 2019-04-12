TP.HCM: Đã bắt được nghi phạm hiếp dâm bé gái 9 tuổi trong công viên ở quận 5

Xã hội 12/04/2019 14:29

Qua điều tra, công an phát hiện ngoài xâm hại bé Linh, Lương Tuấn Bửu (28 tuổi) còn có hành vi dâm ô một bé gái khác ở công viên.

Trưa nay (12/4), Cơ quan CSĐT Công an quận 5 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Lương Tuấn Bửu (28 tuổi, ngụ phường 6, quận 5) để điều tra hành vi hiếp dâm và dâm ô 2 bé gái trong công viên.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 11/4, bé Linh (9 tuổi, ngụ phường 6, quận 5) đang vui chơi cùng với hai bé gái khác tại khu cầu trượt trong công viên phường 6, quận 5.

Bửu thấy xung quanh không có người lớn nên dùng vũ lực khống chế, kéo bé Linh lại chỗ vắng để thực hiện hành vi hiếp dâm ngay tại công viên. Gây án xong, Bửu bỏ đi để mặc cháu bé kêu khóc đau đớn.

TP.HCM: Đã bắt được nghi phạm hiếp dâm bé gái 9 tuổi trong công viên ở quận 5 - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khi trở về nhà, bé Linh khóc vì bị đau ở vùng nhạy cảm đồng thời kể lại toàn bộ hành vi thú tính của Bửu cho gia đình. Cha mẹ lập tức đưa bé gái đến công an tố cáo. 

Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai, làm giám định đối với bé gái dưới sự giám sát của gia đình. Công an quận 5 đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng điều tra truy bắt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định Bửu là nghi phạm chính và mời lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Bửu đã thừa nhận hành vi hiếp dâm bé Linh tại công viên. Qua điều tra, công an phát hiện ngoài xâm hại bé Linh, Bửu còn có hành vi dâm ô một bé gái khác ở công viên. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

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