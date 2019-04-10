Nữ sinh 16 tuổi ở Cà Mau bất ngờ mang thai, mẹ khóc ngất vì nghĩ con bị hiếp dâm

Xã hội 10/04/2019 15:40

Chị M. khóc ngất khi biết đứa con gái 16 tuổi mang thai gần 6 tháng. Đáng nói, người mẹ gặng hỏi rất nhiều lần về tác giả cái thai nhưng cháu bé không chịu nói.

Hôm nay 10/4, Công an xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị B.T.M. (42 tuổi, ngụ xã Trần Hợi) về việc con gái chị là cháu X. (16 tuổi) bị đối tượng xấu xâm hại đến mang thai.

Theo đơn tố cáo, thời gian gần đây chị M. phát hiện con gái có nhiều biểu hiện bất thường, nghi ngờ con mình có thai nên chị dẫn cháu đi khám. Lúc biết được đứa con gái 16 tuổi mang thai gần 6 tháng, chị M. khóc ngất. Đáng nói, dù chị gặng hỏi rất nhiều lần về tác giả cái thai nhưng cháu X. không chịu nói.

Nữ sinh 16 tuổi ở Cà Mau bất ngờ mang thai, mẹ khóc ngất vì nghĩ con bị hiếp dâm - Ảnh 1
Nghi ngờ con gái bị xâm hại đến mang thai, người mẹ làm đơn gửi cơ quan công an - Ảnh minh họa: Internet

Nghi ngờ con gái bị đối tượng xấu xâm hại, chị M. đã dẫn con đến Công an xã Trần Hợi để trình báo. Vụ việc nhanh chóng được Công an xã báo cáo lên Công an huyện Trần Văn Thời để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, tại xã Ngọc Wang, Đăk Hà, Kon Tum cũng xảy ra vụ việc bé gái 13 tuổi bị xâm hại mang thai. 

Theo điều tra, từ khoảng đầu năm 2018, cháu L.H.N. (sinh năm 2006) bị đối tượng Hủn Vi Tâm (sinh năm 1980, cùng trú tại xã Ngọc Wang, Đăk Hà, Kon Tum) xâm hại tình dục nhiều lần. Đến khoảng cuối tháng 1/2019, nhân lúc bé N. ở nhà một mình, Tâm tiếp tục đến nhà cháu N. khống chế và thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Mới đây, gia đình phát hiện cháu N. có nhiều biểu hiện bất thường nên đưa đi khám. Kết quả cho thấy bé gái đã mang thai 7 tuần tuổi. Sự việc được trình báo công an địa phương. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hủn Vi Tâm đã có hành vi giao cấu trái ý muốn của cháu N.

Hủn Vi Tâm bị bắt giữ để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Vụ việc đã được Công an huyện Đăk Hà bàn giao Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xót cảnh bé gái 13 tuổi bị hàng xóm U40 xâm hại nhiều lần dẫn đến mang thai

Xót cảnh bé gái 13 tuổi bị hàng xóm U40 xâm hại nhiều lần dẫn đến mang thai

Mới đây, gia đình phát hiện cháu N. có nhiều điểm bất thường nên đưa đi khám. Kết quả cho thấy bé gái đã mang thai 7 tuần tuổi.

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