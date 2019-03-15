Xót cảnh bé gái 13 tuổi bị hàng xóm U40 xâm hại nhiều lần dẫn đến mang thai

Xã hội 15/03/2019 11:22

Mới đây, gia đình phát hiện cháu N. có nhiều điểm bất thường nên đưa đi khám. Kết quả cho thấy bé gái đã mang thai 7 tuần tuổi.

Mới đây, Công an huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ một bé gái 13 tuổi trên địa bàn bị hàng xóm xâm hại nhiều lần dẫn đến mang thai. 

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng đầu năm 2018, cháu L.H.N. (sinh năm 2006) bị đối tượng Hủn Vi Tâm (sinh năm 1980, cùng trú tại xã Ngọc Wang, Đăk Hà, Kon Tum) xâm hại tình dục nhiều lần. Đến khoảng cuối tháng 1/2019, nhân lúc bé N. ở nhà một mình, Tâm tiếp tục đến nhà cháu N. khống chế và thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Mới đây, gia đình phát hiện cháu N. có nhiều biểu hiện bất thường nên đưa đi khám. Kết quả cho thấy bé gái đã mang thai 7 tuần tuổi. Sự việc được trình báo công an địa phương. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hủn Vi Tâm đã có hành vi giao cấu trái ý muốn của cháu N.

Hủn Vi Tâm bị bắt giữ để điều tra hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Khoản 2, Điều 142 Bộ Luật Hình sự. Vụ việc đã được Công an huyện Đăk Hà bàn giao Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xót cảnh bé gái 13 tuổi bị hàng xóm U40 xâm hại nhiều lần dẫn đến mang thai - Ảnh 1
Bé gái 13 tuổi bị hàng xóm xâm hại đến mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Trước đây cũng từng xảy ra vụ việc bé gái 13 tuổi bị hàng xóm xâm hại đến mang thai khiến dư luận xã hội bức xúc. 

Theo đơn tố cáo của bà Lê Thị H.M. (46 tuổi, ngụ xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), ông B. (65 tuổi, hàng xóm) hiếp dâm con gái bà là cháu Lê Thị N.T. (13 tuổi) dẫn đến mang thai. 

Khoảng tháng 3/2018, vợ chồng bà đi làm nên để bé T. và em gái (10 tuổi) ở nhà. Lợi dụng không có người lớn, giữa đêm khuya ông B. đã lẻn vào nhà khống chế, thực hiện hành vi đồi bại với bé T. Sau đó, ông này bỏ về và đe doạ hai đứa trẻ không được nói chuyện này cho cha mẹ biết.

Do quá sợ hãi nên hai chị em không dám nói cho cha mẹ. Đến tháng 9/2018, bà M. phát hiện con gái có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. Lúc này, bé T. mới khóc kể lại chuyện bị ông B. xâm hại trong đêm không có cha mẹ ở nhà.

Sau khi nghe con trình bày lại sự việc, bà M. tá hoả đưa con đi khám thì bác sĩ kết luận bé T. có thai gần 8 tháng. Vợ chồng bà M. liền đến gặp ông B. để nói chuyện phải trái. Ông này đã thừa nhận hành vi xâm hại cháu T., đồng thời năn nỉ vợ chồng bà M. đừng nói chuyện này cho ai nghe. Ông B. cũng hứa sẽ chăm sóc cho cháu T. và đứa nhỏ trong bụng.

Tuy nhiên bà M. làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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