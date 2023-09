Hôm nay (21/2), Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đình Trung Hiếu (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Sau khi đi làm về, chị H. phát hiện con gái có nhiều biểu hiện lạ nên gặng hỏi. Bé D. đã kể lại toàn bộ hành vi thú tính của Hiếu cho mẹ nghe. Chị H. lập tức đưa con gái đến Công an huyện Chơn Thành tố cáo hành vi đê tiện của Hiếu.

Bé gái 13 tuổi bị người yêu của mẹ xâm hại - Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan công an đã tiến hành giám định, lấy lời khai bé D. dưới sự giám sát của gia đình, đồng thời đưa Hiếu về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Mới tháng trước tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cũng xảy ra vụ việc bé gái bị hại đời bởi người tình cũ của mẹ khiến dư luận bức xúc.

Cụ thể, Lê Ngọc Luận (ngụ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và chị Mai (tên đã thay đổi, ngụ tỉnh Khánh Hoà) từng có quan hệ yêu đương nam nữ. Một thời gian sau, cả hai phát sinh mâu thuẫn nên chấm dứt. Tuy đã chia tay nhưng Luận và chị Mai vẫn thường xuyên trò chuyện, thăm hỏi nhau.

Gần đây, Luận biết tin cha của chị Mai qua đời nên đã tìm tới nhà thăm viếng. Khi đến nơi thì không gặp chị Mai, chỉ có con gái chị là cháu Vy (tên đã thay đổi, 15 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hoà) ở nhà. Qua trò chuyện biết được cháu Vy ở nhà một mình, Luận đã dùng vũ lực khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại với con gái của người yêu cũ mặc cháu bé ra sức chống cự. Sau khi thỏa mãn thú tính, Luận đe dọa bé Vy không được kể chuyện này cho ai biết.

Một thời gian sau, gia đình phát hiện sự việc nên báo công an. Khi được mời lên trụ sở làm việc, Luận đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.