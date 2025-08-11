Người đàn ông Nghệ An nuôi và bán gà lôi trắng lĩnh 6 năm tù, vợ con lao đao khi nghe tin

Gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim, bộ gà, họ Trĩ nằm trong danh mục IB - động vật nguy cấp, quý, hiếm. Thành yêu thích nuôi chim cảnh, nhân giống gà lôi trắng quý hiếm. Thành lên mạng xã hội rao bán gà lôi trắng với mục đích kiếm tiền lời.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 2/4, tại đường DH07 thuộc địa phận xã Song An, huyện Vũ Thư (nay là phường Vũ Phúc, Hưng Yên), Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Thái Bình (cũ) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình (cũ) kiểm tra phát hiện xe ô tô BKS 37K-258... đang vận chuyển 10 con gà lôi trắng. Lái xe khai nhận số hàng trên được vận chuyển thuê cho Thành. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thành, cơ quan điều tra thu giữ tiếp 3 con gà lôi trắng.

Vừa qua, TAND khu vực 5 - Hưng Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thành 6 năm tù về tội danh nêu trên.

Trong tháng 4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thành về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm (quy định tại khoản 2 Điều 244 BLHS).

Ngày 11/8, ông Thái Khắc Dũng, Xóm trưởng Xóm Thịnh Tâm Thịnh Sơn, cho biết hàng xóm thương cảm khi hay tin anh Thành lãnh 6 năm tù giam. Anh Thành vốn là nông dân, ngày làm đồng, chăn nuôi, đêm ai thuê hát đám cưới thì đi hát kiếm thêm, vợ anh làm công nhân. Vợ chồng anh nuôi mẹ già 85 tuổi và 3 con, con nhỏ mới 1,5 tuổi và con lớn mới học lớp 2.

Chị NTO (vợ anh Thành) cho biết bản thân không biết mấy con gà chồng nuôi thời gian qua là gà lôi trắng - động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, các loài động vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp đều được phép nuôi nếu cơ sở nuôi có hệ thống chuồng trại phù hợp với đặc tính sinh học loài, được cơ quan thầm quyền cho phép và quan trọng nhất là chứng minh được nguồn gốc con giống.

Cụ thể, Thông tư 27 nêu rõ việc nuôi loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ phục vụ mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái được thực hiện tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học đã được cấp giấy chứng nhận, đáp ứng các yêu cầu sau:

Đảm bảo nguồn gốc hợp pháp của loài theo quy định của pháp luật có liên quan;

Đảm bảo loài nuôi và số lượng cá thể theo đúng danh mục loài đã được cấp phép kèm theo Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; có phương án nuôi. Đối với trường hợp nuôi phục vụ mục đích du lịch sinh thái: được trưng bày những loài theo đúng danh mục loài đã được cấp phép kèm theo Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; không trưng bày các cá thể mắc bệnh hoặc bị thương, đang mang thai, đang nuôi con.

Trường hợp động vật bị ốm, chết, sinh sản trong quá trình nuôi, chủ cơ sở thông báo với cơ quan Thuỷ sản, cơ quan Kiểm lâm sở tại hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã ở những địa phương không có cơ quan Kiểm lâm sở tại để xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan.

Về điều kiện nuôi loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, Điều 17 của Thông tư 27 quy định: Diện tích của cơ sở phù hợp với quy mô và đối tượng đăng ký nuôi; chuồng, trại phải có kích thước và thiết kế phù hợp với đặc điểm sinh học của loài được nuôi, đáp ứng tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc được thiết kế theo hướng dẫn của các tổ chức quốc tế đã được công bố và được cơ quan khoa học CITES có chuyên môn liên quan xác nhận phù hợp với đặc điểm sinh thái và nhu cầu sinh học của loài được nuôi;

Đáp ứng được điều kiện về vệ sinh môi trường, thú y và điều kiện an toàn đối với người và loài nuôi; có phương tiện và thiết bị tiếp nhận, chuyển giao loài nuôi khi cần thiết; có khu vực cách ly để phòng ngừa dịch bệnh trong quá trình theo dõi; đối với loài thú lớn, cần có có khu vực phục hồi tập tính hoang dã trong trường hợp nhân nuôi bảo tồn.

Các cơ sở nuôi, cơ sở trồng đã được cấp mã số thực hiện mở sổ theo dõi theo quy định.