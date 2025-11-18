Chị dâu 'bủn xỉn' chỉ cho em chồng ăn lạc rang, ngày em rời đi, món quà bất ngờ khiến tôi 'đứng hình' vì xấu hổ

Tâm sự 18/11/2025 20:22

Tháng đầu tiên, em chồng có đưa cho tôi 3 triệu tiền ăn uống, sinh hoạt. Tôi thật thà kể với chồng, không ngờ anh nhảy dựng lên: “Em nghĩ gì mà lấy tiền của nó? Nó mới ly hôn chồng, làm gì có tiền, mai mang trả nó ngay”.

Trước đây tôi không có cảm tình với em chồng lắm. Gia đình tôi vốn dĩ không có điều kiện, đã vậy tháng nào chồng tôi cũng chu cấp cho em gái mấy triệu bạc. Tôi biết chuyện nên thật lòng cảm thấy không thoải mái chút nào.

Cách đây gần một năm, em chồng tôi ly hôn. Vì là chuyện tế nhị nên tôi không hỏi cô ấy được chia bao nhiêu tài sản, có điều tôi nghĩ cũng không nhiều lắm. Lúc đầu, cô ấy thuê một căn nhà trọ nhỏ để tiện đi làm. Vừa ra ở được vài tháng thì bị trộm, thế là chồng tôi lo lắng cho em gái, bắt em phải dọn đồ đến sống cùng chúng tôi cho an toàn. Đứng trước tình huống đó, tôi cũng đồng ý, chẳng lẽ lại phản đối thì lại mang tiếng không hay.

Tháng đầu tiên, em chồng có đưa cho tôi 3 triệu tiền ăn uống, sinh hoạt. Tôi thật thà kể với chồng, không ngờ anh nhảy dựng lên: “Em nghĩ gì mà lấy tiền của nó? Nó mới ly hôn chồng, làm gì có tiền, mai mang trả nó ngay”. 

Chị dâu 'bủn xỉn' chỉ cho em chồng ăn lạc rang, ngày em rời đi, món quà bất ngờ khiến tôi 'đứng hình' vì xấu hổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy đấy, tôi còn chưa kịp tiêu đồng nào đã phải trả lại cho em chồng. Rồi những tháng sau, cô ấy cũng không đưa tiền sinh hoạt cho tôi nữa. Có chăng thi thoảng, cô ấy lại mua chút đồ ăn về nhà, tôi nghĩ cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thiếu thốn kinh tế, lại nghĩ em chồng không biết điều nên bình thường, tôi mua đồ ăn rất đạm bạc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có rau luộc và lạc rang. Còn em chồng thì biết mình đang ăn nhờ ở đậu nên không phàn nàn câu nào.

Đợt này em chồng tôi bắt đầu làm ra tiền. Cô ấy chủ động nói ra ngoài ở riêng, vợ chồng tôi đồng ý. Bình thường ở chung một nhà thì thấy khó chịu, vậy mà lúc em chồng rời đi, bản thân tôi cũng cảm thấy trống vắng. Chiều qua khi tôi đi làm về, em chồng đã chuyển đi. Có điều trên bàn là một sấp tiền 500 nghìn cùng lời cảm ơn đã cưu mang cô ấy một năm qua. Tôi ngồi đếm đi đếm lại, thấy trong đó là 100 triệu mọi người ạ.

Thật lòng tôi thấy áy náy quá, nghĩ đến những gì mình đã đối xử với em chồng, tôi tự thấy mình không phải chút nào. Tôi chưa dám nói chuyện này cho chồng biết, nhưng theo mọi người, tôi có nên giữ lại số tiền này không?

Hà khắc với em chồng suốt cả năm chỉ cho ăn rau luộc, thứ cô ấy âm thầm để lại trước khi đi khiến chị dâu 'hối hận muộn màng

Hà khắc với em chồng suốt cả năm chỉ cho ăn rau luộc, thứ cô ấy âm thầm để lại trước khi đi khiến chị dâu 'hối hận muộn màng

Lúc đầu, cô ấy thuê một căn nhà trọ nhỏ để tiện đi làm. Vừa ra ở được vài tháng thì bị trộm, thế là chồng tôi lo lắng cho em gái, bắt em phải dọn đồ đến sống cùng chúng tôi cho an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài gõ chuông Tài Lộc, càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Bước qua tháng 10 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài gõ chuông Tài Lộc, càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 19/11/2025, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 19/11/2025, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Chứng kiến vợ bị mẹ hắt nước: hành động 'không thể tin nổi' của tôi ngay sau đó khiến bà 'cứng họng

Chứng kiến vợ bị mẹ hắt nước: hành động 'không thể tin nổi' của tôi ngay sau đó khiến bà 'cứng họng

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Đến thăm bạn thân vừa sinh con: tôi 'chết lặng' khi bỗng thấy bóng lưng 'bí ẩn' nép sau bức tường ban công

Đến thăm bạn thân vừa sinh con: tôi 'chết lặng' khi bỗng thấy bóng lưng 'bí ẩn' nép sau bức tường ban công

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Tư ngày 19/11, 3 con giáp có sự nghiệp vượng phát, vận may lên đỉnh, giàu có không ai cản nổi, vượng vận tình duyên

Tử vi thứ Tư ngày 19/11, 3 con giáp có sự nghiệp vượng phát, vận may lên đỉnh, giàu có không ai cản nổi, vượng vận tình duyên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Chuyện 'tòm tem' bị bại lộ, vợ van xin tha thứ nhưng 'há hốc' khi chồng ném ra một câu gây sốc: 'Em cứ tiếp tục

Chuyện 'tòm tem' bị bại lộ, vợ van xin tha thứ nhưng 'há hốc' khi chồng ném ra một câu gây sốc: 'Em cứ tiếp tục

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 19/11/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 19/11/2025, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, làm ăn ngày càng khấm khá bội thu, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đang 'vật vã' trên bàn đẻ: vợ bỗng nhận được tin nhắn sốc khiến cô đau đớn 'thập tử nhất sinh'

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ: vợ bỗng nhận được tin nhắn sốc khiến cô đau đớn 'thập tử nhất sinh'

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe: vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và đánh dấu sự kết thúc bi thảm của 10 năm cam chịu

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe: vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và đánh dấu sự kết thúc bi thảm của 10 năm cam chịu

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay (18/11/2025), 3 con giáp dễ ôm tiền tỷ trong tay, đổi đời giàu to, tài lộc đạt đỉnh, hầu bao căng chặt, sống trong sung sướng

Qua đêm nay (18/11/2025), 3 con giáp dễ ôm tiền tỷ trong tay, đổi đời giàu to, tài lộc đạt đỉnh, hầu bao căng chặt, sống trong sung sướng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/11/2025: Rơi thẳng đứng chỉ trong vài giờ, vàng SJC mất mốc 150 triệu đồng/lượng

Tử vi ngày mới, thứ Tư 19/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Tử vi ngày mới, thứ Tư 19/11/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn muôn trùng

Kinh hoàng khoảnh khắc xe buýt lăn xuống vực khiến 14 người tử vong thương tâm

Kinh hoàng khoảnh khắc xe buýt lăn xuống vực khiến 14 người tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chứng kiến vợ bị mẹ hắt nước: hành động 'không thể tin nổi' của tôi ngay sau đó khiến bà 'cứng họng

Chứng kiến vợ bị mẹ hắt nước: hành động 'không thể tin nổi' của tôi ngay sau đó khiến bà 'cứng họng

Đến thăm bạn thân vừa sinh con: tôi 'chết lặng' khi bỗng thấy bóng lưng 'bí ẩn' nép sau bức tường ban công

Đến thăm bạn thân vừa sinh con: tôi 'chết lặng' khi bỗng thấy bóng lưng 'bí ẩn' nép sau bức tường ban công

Chuyện 'tòm tem' bị bại lộ, vợ van xin tha thứ nhưng 'há hốc' khi chồng ném ra một câu gây sốc: 'Em cứ tiếp tục

Chuyện 'tòm tem' bị bại lộ, vợ van xin tha thứ nhưng 'há hốc' khi chồng ném ra một câu gây sốc: 'Em cứ tiếp tục

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ: vợ bỗng nhận được tin nhắn sốc khiến cô đau đớn 'thập tử nhất sinh'

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ: vợ bỗng nhận được tin nhắn sốc khiến cô đau đớn 'thập tử nhất sinh'

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe: vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và đánh dấu sự kết thúc bi thảm của 10 năm cam chịu

Cho mẹ đẻ 200 nghìn tiền vé xe: vợ 'lãnh' trọn cái tát của chồng và đánh dấu sự kết thúc bi thảm của 10 năm cam chịu

Vừa thấy mặt bạn gái mẹ đơn thân của con trai, người bố 'tái mét' rồi 'ngất xỉu' tại chỗ

Vừa thấy mặt bạn gái mẹ đơn thân của con trai, người bố 'tái mét' rồi 'ngất xỉu' tại chỗ