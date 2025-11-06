Chồng mất chưa lâu, em trai đến xin chăm sóc vợ con lý do khiến tôi càng thêm đau lòng và tủi nhục

Tâm sự 06/11/2025 22:05

Chia tay được một tháng thì tôi phát hiện mình có thai. Lúc này, chúng tôi quay lại, hai bên gia đình cũng ủng hộ chuyện tổ chức đám cưới.

Tôi vẫn còn chưa hết sốc sau chuyện đã xảy ra. Vợ chồng tôi kết hôn cách đây 3 năm trước. Nhà chồng tôi khá giả, trong khi đó, hoàn cảnh gia đình tôi lại khó khăn. Khi chúng tôi về xin cưới, trong nhà ai cũng khinh rẻ, thậm chí còn tìm đủ mọi cách để ngăn cản chúng tôi đến với nhau.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Chia tay được một tháng thì tôi phát hiện mình có thai. Lúc này, chúng tôi quay lại, hai bên gia đình cũng ủng hộ chuyện tổ chức đám cưới. Cứ nghĩ đó là cái kết viên mãn của hai vợ chồng. Không ngờ khi về chung một nhà, tôi lại càng khổ hơn.

Mẹ chồng tôi là người khắt khe, lại có ác cảm với con dâu từ trước nên thường xuyên gây khó dễ. Con dâu vừa về được hai ngày, bà đã đuổi người giúp việc rồi đổ hết mọi công việc lên đầu tôi. Chồng tôi thì bận rộn, đi sớm về khuya, thành ra trong căn nhà rộng lớn này, tôi luôn cảm thấy lạc lõng. 

Chồng mất chưa lâu, em trai đến xin chăm sóc vợ con lý do khiến tôi càng thêm đau lòng và tủi nhục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng ông trời không để tôi được sống yên bình với chồng. Hai tháng trước, chồng tôi bị đột quỵ khi đang làm việc đêm. Lúc mọi người phát hiện, anh đã không qua khỏi. Đối với tôi, đây là cú sốc quá lớn. Còn mẹ chồng thì tìm đủ mọi cách nhiếc móc, thậm chí bà bảo do tôi không hợp tuổi nên mới làm hại chồng.

Những ngày gần đây, tôi ăn cơm mà chan nước mắt. Cho tới hôm qua, em chồng tôi đột nhiên đề nghị một chuyện. Chú ấy nói muốn thay anh trai, lo lắng cho mẹ con tôi. Còn bảo trước kia hai anh em có lần uống rượu, chẳng hiểu thế nào, chồng tôi lại dặn dò. Anh nói sau này nếu chẳng may anh có chuyện gì, chỉ mong chú ấy đứng ra làm chủ cho chúng tôi. Bởi chồng tôi thừa biết mẹ mình là người như thế nào. Nghe em chồng nói vậy, tôi càng thấy tủi thân hơn. Đúng là bây giờ, chẳng có ai để tôi dựa dẫm trong căn nhà này.

Em chồng tôi chưa có vợ, lâu nay cũng rất tốt với tôi. Có điều chồng mới mất chưa được bao lâu, tôi không có ý định sẽ mở lòng với ai khác. Theo mọi người tôi nên từ chối em chồng thế nào để không bị mất lòng?

Thắc mắc vì sao em chồng luôn mặc áo dài giữa trời nắng, tôi 'choáng váng' khi phát hiện sự thật dưới lớp vải

Thắc mắc vì sao em chồng luôn mặc áo dài giữa trời nắng, tôi 'choáng váng' khi phát hiện sự thật dưới lớp vải

Em chồng tôi vừa kết hôn được vài tháng. Hai người yêu nhau mới được nử năm thì đi đến đám cưới, nguyên nhân vì lỡ có thai trước khi kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mừng sinh nhật mẹ chồng 5 triệu, câu nói 'bồi' của con dâu khiến bà 'tái mét' mặt mày trả lại không thiếu một xu

Mừng sinh nhật mẹ chồng 5 triệu, câu nói 'bồi' của con dâu khiến bà 'tái mét' mặt mày trả lại không thiếu một xu

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Thấy chồng đang suy tư một mình, vợ lẳng lặng lại gần và 'đau nhói' khi phát hiện bí mật 'động trời' anh cố giấu kín

Thấy chồng đang suy tư một mình, vợ lẳng lặng lại gần và 'đau nhói' khi phát hiện bí mật 'động trời' anh cố giấu kín

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Chồng 'mắt tròn mắt dẹt' khi vợ mới cưới bộc lộ tài năng 'chuyện ấy' khiến anh ta choáng váng

Chồng 'mắt tròn mắt dẹt' khi vợ mới cưới bộc lộ tài năng 'chuyện ấy' khiến anh ta choáng váng

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Hà khắc với em chồng suốt cả năm chỉ cho ăn rau luộc, thứ cô ấy âm thầm để lại trước khi đi khiến chị dâu 'hối hận muộn màng

Hà khắc với em chồng suốt cả năm chỉ cho ăn rau luộc, thứ cô ấy âm thầm để lại trước khi đi khiến chị dâu 'hối hận muộn màng

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Chồng mất chưa lâu, em trai đến xin chăm sóc vợ con lý do khiến tôi càng thêm đau lòng và tủi nhục

Chồng mất chưa lâu, em trai đến xin chăm sóc vợ con lý do khiến tôi càng thêm đau lòng và tủi nhục

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 7/11/2025, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau ngày mai, thứ Sáu 7/11/2025, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ có dấu hiệu của tội phạm Giết người

Nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ có dấu hiệu của tội phạm Giết người

Đời sống 4 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 7/11/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Trúng số độc đắc đúng ngày 7/11/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Phát hiện bé sơ sinh tử vong trong cốp xe ô tô, người phụ nữ bị thẩm vấn

Phát hiện bé sơ sinh tử vong trong cốp xe ô tô, người phụ nữ bị thẩm vấn

Video 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng sinh nhật mẹ chồng 5 triệu, câu nói 'bồi' của con dâu khiến bà 'tái mét' mặt mày trả lại không thiếu một xu

Mừng sinh nhật mẹ chồng 5 triệu, câu nói 'bồi' của con dâu khiến bà 'tái mét' mặt mày trả lại không thiếu một xu

Thấy chồng đang suy tư một mình, vợ lẳng lặng lại gần và 'đau nhói' khi phát hiện bí mật 'động trời' anh cố giấu kín

Thấy chồng đang suy tư một mình, vợ lẳng lặng lại gần và 'đau nhói' khi phát hiện bí mật 'động trời' anh cố giấu kín

Chồng 'mắt tròn mắt dẹt' khi vợ mới cưới bộc lộ tài năng 'chuyện ấy' khiến anh ta choáng váng

Chồng 'mắt tròn mắt dẹt' khi vợ mới cưới bộc lộ tài năng 'chuyện ấy' khiến anh ta choáng váng

Hà khắc với em chồng suốt cả năm chỉ cho ăn rau luộc, thứ cô ấy âm thầm để lại trước khi đi khiến chị dâu 'hối hận muộn màng

Hà khắc với em chồng suốt cả năm chỉ cho ăn rau luộc, thứ cô ấy âm thầm để lại trước khi đi khiến chị dâu 'hối hận muộn màng

Thắc mắc vì sao em chồng luôn mặc áo dài giữa trời nắng, tôi 'choáng váng' khi phát hiện sự thật dưới lớp vải

Thắc mắc vì sao em chồng luôn mặc áo dài giữa trời nắng, tôi 'choáng váng' khi phát hiện sự thật dưới lớp vải

Choáng váng khi 'bắt quả tang' chồng ngoại tình, vợ đau lòng 'chết lặng' hơn khi anh tiết lộ lý do "rơi vào tròng" của người phụ nữ lớn tuổi

Choáng váng khi 'bắt quả tang' chồng ngoại tình, vợ đau lòng 'chết lặng' hơn khi anh tiết lộ lý do "rơi vào tròng" của người phụ nữ lớn tuổi