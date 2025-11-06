Chồng 'mắt tròn mắt dẹt' khi vợ mới cưới bộc lộ tài năng 'chuyện ấy' khiến anh ta choáng váng

Tâm sự 06/11/2025 22:22

Em ra trường và được bố mẹ sắp xếp cho một chân công chức nhà nước. Công việc không mấy bận rộn nhưng em chăm chỉ với lại bố mẹ cũng có quan hệ nên em tuy còn trẻ cũng đã có một chút địa vị.

Em bên ngoài rất hiền ngoan, kiểu phụ nữ truyền thống, trẻ hơn tôi 5 tuổi. Lúc mới gặp em tôi đã nhận định em chính là người bạn đời của tôi. Khỏi phải nói bố mẹ tôi vui mừng thế nào khi tôi dẫn về một cô con dâu vừa ngoan vừa hiền lại có lý lịch rất đàng hoàng như vậy.

Em kể với tôi, tôi là mối tình đầu tiên của tôi. Trước đây hồi còn sinh viên em không để ý đến chuyện tình yêu mà chỉ tập trung vào học tập. Bố mẹ em muốn em như thế.

Em ra trường và được bố mẹ sắp xếp cho một chân công chức nhà nước. Công việc không mấy bận rộn nhưng em chăm chỉ với lại bố mẹ cũng có quan hệ nên em tuy còn trẻ cũng đã có một chút địa vị. Ở em hội tụ đầy đủ một người phụ nữ truyền thống mà cả gia đình tôi ao ước. Đặc biệt là cá nhân tôi. Thời trai trẻ cũng không ít mối tình chớp nhoáng. Thú thật là tôi cũng đã có quan hệ với vài ba cô. Bây giờ lại lấy được một người vợ “lần đầu” với mình thì còn diễm phúc nào bằng.

 

Chồng 'mắt tròn mắt dẹt' khi vợ mới cưới bộc lộ tài năng 'chuyện ấy' khiến anh ta choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mong đợi mãi rồi cũng đến ngày. Chúng tôi cưới sau 6 tháng hẹn hò. Đêm tân hôn tôi vô cùng hồi hộp dù đã “chinh chiến” không ít. Tôi thèm khát được khám phá cơ thể trong trắng của em. Tắm rửa xong, vợ tôi xuất hiện trước giường ngủ là một người hoàn toàn khác. Một cô gái vô cùng nóng bỏng với bộ váy ngủ ren đỏ sexy không thể tả. Tôi choáng ngợp không kìm được bản năng của mình đang dâng trào ngùn ngụt liền kéo em xuống giường lăn lộn lên người em, bàn tay điên cuồng lần mò khắp cơ thể em.

Bất ngờ em lật người tôi lại, trườn lên ngực tôi thực và thực hiện màn dạo đầu vô cùng điêu luyện. Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn em nhưng không kịp. Sự cuồng nhiệt của em đã khiến đầu óc tôi u mê quên tất cả.Tôi ngây ngất mặc cho em điều khiển cơ thể mình và hưởng thụ niềm khoái cảm đê mê mà chưa bao giờ tôi được nếm trải. 

Sáng, khi tôi đang còn mơ màng trên giường thì em đã dậy từ lúc nào. Sau cuộc giao hoan đêm qua tôi đã thiếp đi mà không kịp nghĩ gì. Nhìn trên giường đã được dọn dẹp ngăn nắp. Bộ váy sexy vợ còn treo trên móc áo tôi chợt nghĩ về những chuyện tối hôm qua. Tôi thật sự hoang mang lắm. Tôi không hoàn toàn nghi ngờ vợ mình đã không còn trinh trắng. Bởi chính bản thân tôi đủ trải nghiệm để nhận ra đêm qua chính là đêm  “đầu tiên” của em. Sự khăng khít của em đã cho tôi biết điều đó. Nhưng em quá giỏi “chuyện ấy” khiến tôi không thể tin được.

Chồng mất chưa lâu, em trai đến xin chăm sóc vợ con lý do khiến tôi càng thêm đau lòng và tủi nhục

Chồng mất chưa lâu, em trai đến xin chăm sóc vợ con lý do khiến tôi càng thêm đau lòng và tủi nhục

Chia tay được một tháng thì tôi phát hiện mình có thai. Lúc này, chúng tôi quay lại, hai bên gia đình cũng ủng hộ chuyện tổ chức đám cưới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mừng sinh nhật mẹ chồng 5 triệu, câu nói 'bồi' của con dâu khiến bà 'tái mét' mặt mày trả lại không thiếu một xu

Mừng sinh nhật mẹ chồng 5 triệu, câu nói 'bồi' của con dâu khiến bà 'tái mét' mặt mày trả lại không thiếu một xu

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Thấy chồng đang suy tư một mình, vợ lẳng lặng lại gần và 'đau nhói' khi phát hiện bí mật 'động trời' anh cố giấu kín

Thấy chồng đang suy tư một mình, vợ lẳng lặng lại gần và 'đau nhói' khi phát hiện bí mật 'động trời' anh cố giấu kín

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Chồng 'mắt tròn mắt dẹt' khi vợ mới cưới bộc lộ tài năng 'chuyện ấy' khiến anh ta choáng váng

Chồng 'mắt tròn mắt dẹt' khi vợ mới cưới bộc lộ tài năng 'chuyện ấy' khiến anh ta choáng váng

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước
Hà khắc với em chồng suốt cả năm chỉ cho ăn rau luộc, thứ cô ấy âm thầm để lại trước khi đi khiến chị dâu 'hối hận muộn màng

Hà khắc với em chồng suốt cả năm chỉ cho ăn rau luộc, thứ cô ấy âm thầm để lại trước khi đi khiến chị dâu 'hối hận muộn màng

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Chồng mất chưa lâu, em trai đến xin chăm sóc vợ con lý do khiến tôi càng thêm đau lòng và tủi nhục

Chồng mất chưa lâu, em trai đến xin chăm sóc vợ con lý do khiến tôi càng thêm đau lòng và tủi nhục

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 7/11/2025, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau ngày mai, thứ Sáu 7/11/2025, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ có dấu hiệu của tội phạm Giết người

Nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ có dấu hiệu của tội phạm Giết người

Đời sống 4 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 7/11/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Trúng số độc đắc đúng ngày 7/11/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Phát hiện bé sơ sinh tử vong trong cốp xe ô tô, người phụ nữ bị thẩm vấn

Phát hiện bé sơ sinh tử vong trong cốp xe ô tô, người phụ nữ bị thẩm vấn

Video 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng sinh nhật mẹ chồng 5 triệu, câu nói 'bồi' của con dâu khiến bà 'tái mét' mặt mày trả lại không thiếu một xu

Mừng sinh nhật mẹ chồng 5 triệu, câu nói 'bồi' của con dâu khiến bà 'tái mét' mặt mày trả lại không thiếu một xu

Thấy chồng đang suy tư một mình, vợ lẳng lặng lại gần và 'đau nhói' khi phát hiện bí mật 'động trời' anh cố giấu kín

Thấy chồng đang suy tư một mình, vợ lẳng lặng lại gần và 'đau nhói' khi phát hiện bí mật 'động trời' anh cố giấu kín

Hà khắc với em chồng suốt cả năm chỉ cho ăn rau luộc, thứ cô ấy âm thầm để lại trước khi đi khiến chị dâu 'hối hận muộn màng

Hà khắc với em chồng suốt cả năm chỉ cho ăn rau luộc, thứ cô ấy âm thầm để lại trước khi đi khiến chị dâu 'hối hận muộn màng

Chồng mất chưa lâu, em trai đến xin chăm sóc vợ con lý do khiến tôi càng thêm đau lòng và tủi nhục

Chồng mất chưa lâu, em trai đến xin chăm sóc vợ con lý do khiến tôi càng thêm đau lòng và tủi nhục

Thắc mắc vì sao em chồng luôn mặc áo dài giữa trời nắng, tôi 'choáng váng' khi phát hiện sự thật dưới lớp vải

Thắc mắc vì sao em chồng luôn mặc áo dài giữa trời nắng, tôi 'choáng váng' khi phát hiện sự thật dưới lớp vải

Choáng váng khi 'bắt quả tang' chồng ngoại tình, vợ đau lòng 'chết lặng' hơn khi anh tiết lộ lý do "rơi vào tròng" của người phụ nữ lớn tuổi

Choáng váng khi 'bắt quả tang' chồng ngoại tình, vợ đau lòng 'chết lặng' hơn khi anh tiết lộ lý do "rơi vào tròng" của người phụ nữ lớn tuổi