Chủ nhà tá hỏa phát hiện rắn hổ mang chúa dài 4 mét ẩn nấp trong bếp và pha bắt sống vô cùng hồi hộp

Con rắn dài 4 mét đã trườn qua Chom Yodkaew, 65 tuổi, khi ông đang nấu bữa tối ở Songkhla, Thái Lan vào ngày 6/8. Đoạn clip ghi lại cho thấy, con rắn cuộn chặt nằm bên dưới chiếc tủ bằng gỗ. Một tình nguyện viên từ trung tâm cứu hộ động vật hoang dã địa phương đã sử dụng một cây gậy có móc, đèn pha để định vị và kéo con rắn hổ mang ra.

Video 1 giờ 2 phút trước 1 giờ 2 phút trước Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-nha-ta-hoa-phat-hien-ran-ho-mang-chua-dai-4-met-an-nap-trong-bep-va-pha-bat-song-vo-cung-hoi-hop-739477.html