Sơn tới nhà chị ruột ở nhờ để chờ kiếm việc. Tại đây, đối tượng đã nhân lúc cả nhà đi vắng, hãm hiếp cháu gái ruột chỉ mới 13 tuổi.

Hôm nay (18/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang tạm giữa hình sự đối tượng Phạm Văn Sơn (31 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân không ai khác chính là cháu ruột 13 tuổi của Sơn.

Tại cơ quan điều tra, Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sơn khai do thất nghiệp nên đến ở nhờ nhà chị ruột của mình là mẹ cháu Vy (phường 10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để chờ kiếm việc làm.

Sáng 6/2, Sơn thấy cả nhà đi vắng nên đã lên phòng bé gái. Tại đây, Sơn thấy cháu gái đang nằm ngủ một mình bèn nổi cơn thú tính, dùng vũ lực khống chế để thực hiện hành vi đồi bại mặc nạn nhân la hét, chống cự.

Phạm Văn Sơn hãm hiếp cháu gái ruột chỉ mới 13 tuổi - Ảnh: TTVN

Sau khi thỏa mãn thú tính, Sơn đe dọa cháu Vy không được kể chuyện này cho mẹ biết. Sau đó, gã yêu râu xanh thu dọn đồ đạc, bắt xe về Thừa Thiên Huế.

Mẹ cháu Vy đi làm về phát hiện con gái có biểu hiện tâm lý khác thường nên gặng hỏi. Cháu bé đã kể lại toàn bộ sự việc. Gia đình lập tức đưa nạn nhân đến chính quyền tố cáo hành vi vô lương tâm của Sơn.

Cơ quan công an đã lấy lời khai, thực hiện giám định đối với bé gái dưới sự giám hộ của gia đình. Ngày 16/2, Sơn biết không thể thoát tội nên đã tới trụ sở công an đầu thú. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

