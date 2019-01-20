Sang nhà viếng đám tang, gã đàn ông hiếp dâm con gái của người yêu cũ

Xã hội 20/01/2019 10:19

Tìm tới nhà người yêu cũ để thắp nhang cho người cha quá cố, Luận phát hiện con gái bạn gái cũ ở nhà một mình nên dùng vũ lực khống chế hiếp dâm cháu bé.

Ngày 19/1, Công an TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) đã ra quyết định bắt tạm giam Lê Ngọc Luận (ngụ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, Luận và chị Mai (tên đã thay đổi, ngụ tỉnh Khánh Hoà) từng có quan hệ yêu đương nam nữ. Một thời gian sau, cả hai phát sinh mâu thuẫn nên chấm dứt. Tuy đã chia tay nhưng Luận và chị Mai vẫn thường xuyên trò chuyện, thăm hỏi nhau.

Gần đây, Luận biết tin cha của chị Mai qua đời nên đã tìm tới nhà thăm viếng. Khi đến nơi thì không gặp chị Mai, chỉ có con gái chị là cháu Vy (tên đã thay đổi, 15 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hoà) ở nhà. Qua trò chuyện biết được cháu Vy ở nhà một mình, Luận đã nảy sinh ý định hiếp dâm cháu.

Sang nhà viếng đám tang, gã đàn ông hiếp dâm con gái của người yêu cũ - Ảnh 1
Đến nhà thắp nhang, gã đàn ông hiếp dâm con gái người yêu cũ - Ảnh minh họa: Internet

Đối tượng lại gần định giở trò đồi bại thì cháu Vy hét lên. Gã đàn ông đã dùng vũ lực khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại với con gái của người yêu cũ mặc cháu bé ra sức chống cự. Sau khi thỏa mãn thú tính, Luận đe dọa bé Vy không được kể chuyện này cho ai biết.

Mới đây, gia đình phát hiện cháu bé có nhiều biểu hiện bất thường nên gặng hỏi và bé gái đã kể lại toàn bộ sự việc. Bức xúc trước hành vi đê tiện của Luận, gia đình đã trình báo công an.

Nhận tin trình báo, cơ quan chức năng đã lấy lời khai bé gái 15 tuổi dưới sự giám hộ của gia đình. Khi được mời lên trụ sở làm việc, Luận đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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Nghe tiếng cháu ngoại 4 tuổi khóc thét trong nhà, người bà chạy vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện gã con nuôi mình hết mực tin tưởng đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.

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