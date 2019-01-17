Ông Kim (bố Bình) cho biết vợ Bình mới sinh con được khoảng 1 tháng. Kể từ khi biết chồng bị bắt, vợ Bình cứ khóc suốt, đồng thời lo cho tương lai của hai mẹ con.

Liên quan đến vụ việc hai thanh niên Trịnh Xuân Lập (SN 2001) và Hoàng Văn Bình (SN 1998, cùng trú tại làng Kram, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) bị bắt để điều tra hành vi hiếp dâm nữ sinh lớp 8, người thân và lãnh đạo thôn đã tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ về hai đối tượng này.

Hôm xảy ra sự việc, cả Bình và Lập đều đã uống say. Theo gia đình, do vợ Bình mới sinh được 1 tháng nên Bình phải kiêng cữ chuyện ân ái đã lâu. Vậy nên trước hành vi của Lập, Bình đã không làm chủ được mình.

Cũng theo người cha, cả Bình và Lập đều thừa nhận đã quan hệ với bé L. (sinh ngày 3/8/2004, hiện đang là học sinh lớp 8) nhưng không phải là hiếp dâm. Sau khi Lập "hành sự" với L. đã gọi Bình vào. Thấy L. không khóc lóc hay kêu cứu, Bình cứ nghĩ đã được cô bé đồng ý nên quan hệ.

Sau hôm xảy ra sự việc, Bình vẫn sang nhà ngoại thăm vợ con. Đến khi bị công an bắt, Bình vẫn không hiểu lý do vì tưởng đã được bé gái đồng ý cho quan hệ.

Chuyện xảy ra khiến cha mẹ Bình rất buồn và đau lòng. Chẳng ai ngờ thanh niên vốn được nhận xét là chịu khó, hiền lành lại gây ra chuyện tày đình này. Sau khi Bình bị bắt, gia đình đã đến nhà bé gái lớp 8 xin lỗi, mong được tha thứ.

Trưởng công an xã Ia Yeng cho biết Bình và Lập là những người có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự. Riêng Bình rất chịu khó làm ăn, sống với vợ rất hạnh phúc. Bố mẹ anh ta cũng tử tế, hiền lành và dạy dỗ con cái nghiêm khắc.

Đối tượng Trịnh Xuân Lập - Ảnh: Dân Trí

Như đã đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 10/1, bà Đ.T.T. (xã Chrô Pơnan, huyện Phú Thiện) đến trình báo công an huyện về việc con gái bà là L. bị hai thanh niên xâm hại tình dục.

Công an huyện Phú Thiện lập tức vào cuộc điều tra, mời Trịnh Xuân Lập và Hoàng Văn Bình lên trụ sở làm việc. Tại đây, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lập và nữ sinh lớp 8 quen nhau qua mạng xã hội và từng đi chơi vài lần. Khoảng 21 giờ ngày 9/1, Lập và Bình sau khi nhậu say đã nảy sinh ý định quan hệ với em L.

Hai đối tượng đưa bé gái đến một trường tiểu học tại xã Ia Yeng và thay nhau quan hệ tình dục. Sau khi thỏa mãn thú tính, các đối tượng chở nữ sinh về nhà.

Thấy con gái có biểu hiện lạ, sợ hãi nên bà T. (mẹ L.) đã hỏi rõ đầu đuôi sự việc rồi trình báo công an. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.