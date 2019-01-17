Cận Tết, hai phụ nữ U60 bị bắt quả tang đang bán dâm giá rẻ trong quán nhậu

Xã hội 17/01/2019 14:18

Hai phụ nữ U60 đang "chiều tới bến" hai vị khách nam trong căn phòng cạnh bàn nhậu thì bị công an bắt quả tang và xử lý.

Hôm nay (17/1), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thị Hằng (56 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Chứa mại dâm.

Theo điều tra, vào trưa 15/1, ông D.V.T. (47 tuổi) và ông L.V.T. (55 tuổi, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) đến quán của Phạm Thị Hằng ăn nhậu.

Bà Hằng cùng với một nữ tiếp viên tên N. (56 tuổi) ngồi tiếp 2 vị khách. Cả bốn người thoả thuận mua bán dâm với giá bình dân. Chủ quán cùng bà N. lần lượt "chiều tới bến" hai vị khách nam trong căn phòng cạnh bàn nhậu.

Cơ quan công an bất ngờ ập vào kiểm tra và bắt quả tang hành vi của hai đôi nam nữ. 

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đối với hai người đàn ông, mỗi người 750.000 đồng về hành vi Mua dâm.

Cận Tết, hai phụ nữ U60 bị bắt quả tang đang bán dâm giá rẻ trong quán nhậu - Ảnh 1

Công an lập biên bản sau khi bắt quả tang bà Hằng cùng nhân viên bán dâm. Ảnh: Người Lao Động

Trước đây đã từng xảy ra không ít vụ việc bắt quả tang những phụ nữ U50, U60 đang bán dâm cho khách. Sáng 9/3/2018, Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) bất ngờ kiểm tra một quán cà phê kiêm gội đầu thư giãn tại ấp 4 (xã Tân Lợi Thạnh) do bà T.T.L. (43 tuổi) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang bà L. đang có hành vi kích dục cho khách nam trong phòng gội đầu thư giãn mở tại quán cà phê.

Theo điều tra, bà L. mở quán kèm dịch vụ này để "chiều" khách. Thông thường khi đến quán uống cà phê có nhu cầu muốn kích dục, bà L. sẽ cho nhân viên quán "phục vụ" với giá 120.000 đồng/lượt rồi thu 40.000 đồng tiền hoa hồng. Khi thiếu nhân viên, bà L. sẽ trực tiếp phục vụ khách hàng bất chấp tuổi tác không còn trẻ.

Cận Tết, hai phụ nữ U60 bị bắt quả tang đang bán dâm giá rẻ trong quán nhậu - Ảnh 2
Nữ chủ quán U45 trực tiếp kích dục cho khách khi quán thiếu nhân viên - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó vào ngày 2/6/2017, Nguyễn Quang M. (27 tuổi) và Nguyễn Minh T. (31 tuổi, đều trú ở xã Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) rủ nhau đi uống cà phê ở một quán nước ven quốc lộ 32.

Tại đây, M. gọi điện thoại cho Bùi Thị Phong (30 tuổi, ngụ xã Kim Sơn, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) nói chuyện, sau đó nổi hứng hẹn sáng hôm sau gặp nhau mua bán dâm cả ngày với giá 1,5 triệu đồng. Không chịu thua kém, T. ngồi bên cạnh cũng muốn có cuộc vui tương tự nên bảo M. đưa điện thoại để bàn bạc với Phong.

Phong nhận lời với T. sẽ rủ thêm "đồng nghiệp" nữa nhập hội và nhận tiền công môi giới là 500 ngàn đồng. Sau đó, Phong gọi điện cho bà Bùi Thị C. (54 tuổi, trú tại xã Phụng Thượng) hẹn hôm sau cùng đi bán dâm với mình.

Sáng ngày 3/6/2017, Phong và người phụ nữ 54 tuổi chở nhau bằng xe máy tới bến xe thị xã Sơn Tây, rồi thông báo cho 2 thanh niên đến đón. Sau đó, cả 4 người nhanh chóng đưa nhau vào một nhà nghỉ thuộc địa bàn huyện Phúc Thọ để "vui vẻ".

Tuy nhiên, sau khi tháo bỏ khẩu trang, T. hụt hẫng khi thấy bà C. có vẻ già và kém sắc nên mặc cả giá bán dâm từ 1,5 triệu xuống còn 1 triệu đồng. Dù vậy, bà C. vẫn chấp nhận và tiếp nhận cuộc vui với T. Giữa lúc 2 cặp nam nữ đang "mây mưa" trong nhà nghỉ thì bị lực lượng công an ập vào phát hiện và xử lý.

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Sau khi quan hệ tình dục, anh H. nằm nghỉ trên ghế lái rồi thiếp đi. Nhân cơ hội, Loan lấy đi 1,2 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại rồi bỏ trốn. Chiều hôm sau, người dân phát hiện anh H. nằm bất động trong xe, trên người không mảnh vải che thân.

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