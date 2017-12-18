Sốc: Thấy vợ đẹp, chồng mở quán cà phê cho vợ bán dâm để kiếm thêm thu nhập

Đời sống 18/12/2017 17:01

Những hôm đắt khách, đích thân Thoa sẽ trực tiếp phục vụ khách mua dâm. Điều này được chồng Thoa biết và hoàn toàn ủng hộ.

Mới đây, Công an tỉnh Hậu Giang vừa triệt phá một tụ điểm mại dâm trá hình quán cà phê tại ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy. Điều đáng nói là nữ chủ quán cũng kiêm luôn nhiệm vụ bán dâm trong những ngày "đắt khách".

Sốc: Thấy vợ đẹp, chồng mở quán cà phê cho vợ bán dâm để kiếm thêm thu nhập - Ảnh 1
Thấy vợ có nhan sắc, chồng mở quán cà phê trá hình để vợ bán dâm - Ảnh: Đất Việt

Theo báo Đất Việt, chiều 15/12, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Công an huyện Vị Thủy bất ngờ ập vào kiểm tra quán cà phê có địa chỉ trên, do Trần Hồng Phương (39 tuổi, trú tỉnh Hậu Giang) và vợ là Nguyễn Thị Kim Thoa (32 tuổi, trú tỉnh Trà Vinh) làm chủ.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang Thoa và một tiếp viên nữ khác đang bán dâm cho khách tại 2 phòng bên trong. Thoa khai nhận quán trên do chồng mới mở được một thời gian ngắn. Quán chỉ núp bóng việc bán cà phê, thực chất nguồn thu chính đều dựa vào việc môi giới mại dâm. Bên trong quán lúc nào cũng có tiếp viên nữ sẵn sàng phục vụ khách "tới bến".

Thậm chí, Phương còn cho vợ tự do bán dâm để kiếm thêm thu nhập.

Sốc: Thấy vợ đẹp, chồng mở quán cà phê cho vợ bán dâm để kiếm thêm thu nhập - Ảnh 2
Quán chỉ núp bóng việc bán cà phê, thực chất bên trong có nhiều phòng nhỏ để mua bán dâm - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Tùy vào nhan sắc và độ tuổi, các tiếp viên tại quán của Thoa sẽ bán dâm với giá từ 120.000 đến 300.000 đồng. Sau đó, các tiếp viên phải nộp lại cho vợ chồng chủ quán từ 60.000 đến 100.000 đồng tiền môi giới.

Những hôm đắt khách, đích thân Thoa sẽ trực tiếp phục vụ khách mua dâm. Điều này được chồng Thoa biết và hoàn toàn ủng hộ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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