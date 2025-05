Theo thông tin trên báo Thanh Niên , tối 6/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Việt Duy (35 tuổi, trú H.Sóc Sơn, Hà Nội) và Nguyễn Trung Hiếu (29 tuổi, trú H.Kinh Môn, Hải Dương) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Do từng nghỉ tại nhà nghỉ do bà T. (gần 70 tuổi) làm chủ trên phố Ngọc Hà (Q.Ba Đình, Hà Nội), Duy biết bà T. đeo nhiều vàng trên người, nhà nghỉ ở ngõ vắng, không có hệ thống camera và bà T. thường quản lý một mình, nên cả hai chọn bà T. để cướp trang sức.

Cả hai giả vờ làm khách thuê phòng và trò chuyện thân mật với bà T. để chờ cơ hội ra tay. Ảnh: VietNamNet.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, khi toàn bộ khách thuê đã rời khỏi nhà nghỉ, Hiếu bảo Duy xuống gọi bà T. lên phòng với lý do kiểm tra đường nước bị hỏng. Khi bà T. vào phòng và đến khu vực vệ sinh, Duy dùng dùi cui điện chích vào người bà khiến bà ngã xuống sàn.

Bà T. cố vùng dậy bỏ chạy, nhưng Duy khống chế bằng dùi cui điện, trói tay chân và bịt miệng để bà không thể kêu cứu. Ngay lúc đó, Hiếu nhanh chóng tháo toàn bộ trang sức vàng trên người bà T. và cướp thêm điện thoại iPhone 16 Pro Max của nạn nhân.

Sau khi cướp được 16 cây vàng, Duy giữ bà T. trong phòng để Hiếu dùng ga giường trói chân tay nạn nhân. Sau đó, chúng xóa dấu vết tại hiện trường, bỏ trốn và ném chiếc dùi cui điện xuống sông Hồng. Hiếu và Duy chia đôi số vàng cướp được rồi mang đi bán tại các tiệm vàng huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và tỉnh Tuyên Quang, thu về hơn 1,4 tỷ đồng.

Vết bầm tím của bà T. do bị trói, khống chế. Ảnh: VietNamNet.

Sau khi tự giải thoát, bà T. đến Công an phường Đội Cấn trình báo vụ việc và cho biết tổng giá trị số vàng bị cướp khoảng 1,781 tỷ đồng. Nhận thông tin, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc. Trong 2 ngày 26-27/4, công an đã bắt giữ được Duy và Hiếu.

Cảnh sát cho hay, trước khi cướp vàng của bà T. hai nghi phạm này đã vào một tiệm vàng ở H.Sóc Sơn để cướp, nhưng do đông người nên vụ cướp thất bại. PC02 Công an Hà Nội đang củng cố hồ sơ để xử lý Duy và Hiếu theo quy định.