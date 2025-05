Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 6/5, Công an xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đang khẩn trương xác minh vụ việc gia đình một phụ nữ 31 tuổi tố cáo chị bị chồng và mẹ chồng hành hung nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào đêm 3-5 tại thôn Mỹ Thạnh, xã Nhơn Phúc.

Người đăng clip trên là bà Huỳnh Thị S. (ngụ phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn), chủ tài khoản mạng xã hội Facebook "Sen Huỳnh". Theo bà S., những người xuất hiện trong clip bà đăng tải gồm: nạn nhân T.T.L.P. (SN 1994), con gái bà; bé trai N.T.M.K. (SN 2022), con chị P. và người phụ nữ dọa nạt, đánh bé K. là bà H.T.M.T., mẹ chồng chị P.

Bà S. cho biết khoảng 19 giờ 40 phút tối 3-5, sau khi xảy ra mâu thuẫn với chồng là anh N.H.T., chị P. bị đánh và phải bỏ chạy khỏi nhà. Đến khoảng 0 giờ 25 phút ngày 4-5, mẹ con bà T. phát hiện nơi chị P. đang trốn gần nhà và tiếp tục hành hung.

Chị P. đang nằm điều trị tại TTYT TX An Nhơn với vết bầm tím ở mi mắt - Ảnh: Báo Bình Định

Theo thông tin từ báo Bình Định, một số hàng xóm chứng kiến sự việc đã gọi điện báo cho bà S. Khi đến nơi, bà S. phát hiện chị P. đang hoảng loạn, trốn trong nghĩa địa vì quá sợ hãi. Sau đó, bà S. đưa chị P. đến Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc lên Công an xã Nhơn Phúc và đăng tải clip ghi lại tình trạng thương tích của con gái lên mạng xã hội.

Theo bác sĩ Lê Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, chị P. nhập viện lúc sáng 5-5 trong tình trạng đa chấn thương: bầm tím vùng mi mắt, mặt, mu bàn tay, lưng, mông… do tác động ngoại lực. Ông Bình nhận định mức độ thương tích là khá nghiêm trọng nếu đúng là do bị đánh đập.

Bà S. cho biết trong suốt 4 năm sống tại nhà chồng, chị P. thường xuyên bị chồng và mẹ chồng hành hung. Con trai chị P. cũng thường xuyên bị bà nội đánh và có biểu hiện bất thường về tâm lý. Vì lo sợ, chị P. không dám phản ứng mà chỉ âm thầm chịu đựng và ghi lại các đoạn clip làm bằng chứng.

Công an xã Nhơn Phúc đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.