'Mây mưa' với gái bán dâm U50, khách làng chơi tử vong trong tình trạng khỏa thân

Tin nóng 11/01/2018 11:56

Sau khi quan hệ tình dục, anh H. nằm nghỉ trên ghế lái rồi thiếp đi. Nhân cơ hội, Loan lấy đi 1,2 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại rồi bỏ trốn. Chiều hôm sau, người dân phát hiện anh H. nằm bất động trong xe, trên người không mảnh vải che thân.

Hôm qua (10/1), TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Thị Kim Loan (47 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP. HCM) về tội "Cướp tài sản". Trước đó, bị cáo Loan đã có khoảng 20 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù được 1 năm thì tiếp tục phạm tội.

'Mây mưa' với gái bán dâm U50, khách làng chơi tử vong trong tình trạng khỏa thân - Ảnh 1
Bị cáo Phan Thị Kim Loan tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Internet

Theo bản cáo trạng, Loan hành nghề mại dâm tại khu vực Ngã tư ga (phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM). Tuy nhiên, vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn, gái bán hoa này nảy sinh ý định chuốc thuốc mê khách mua dâm để cướp tài sản.

'Mây mưa' với gái bán dâm U50, khách làng chơi tử vong trong tình trạng khỏa thân - Ảnh 2
Bị cáo Loan được cơ quan công an dẫn giải đến phòng xử án - Ảnh: Internet

Khoảng 19 giờ ngày 25/3/2017, Loan mua 3 viên thuốc ngủ, 1 viên thuốc trị đau đầu rồi đứng đường đón khách. Đến 2 giờ sáng ngày 26/3, Loan mời anh Lê Văn H. (tài xế taxi) mua dâm. Sau khi ngã giá, anh H. chở Loan đến quận Thủ Đức, mua 4 lon bia rồi nhậu ở đường Tô Ngọc Vân.

Nhân lúc anh H. không cảnh giác, Loan bỏ thuốc ngủ vào bia và đưa anh H. uống. Sau khi quan hệ tình dục, anh H. nằm nghỉ trên ghế lái xe trong tình trạng khỏa thân rồi ngủ thiếp đi. Loan nhân cơ hội lục túi nạn nhân lấy 1,2 triệu đồng và 1 điện thoại rồi bỏ trốn.

'Mây mưa' với gái bán dâm U50, khách làng chơi tử vong trong tình trạng khỏa thân - Ảnh 3
Bị cáo cho biết mình chỉ muốn đánh thuốc mê cướp tài sản, không cố ý giết người - Ảnh: Internet

Đến 1 giờ chiều cùng ngày, người dân thấy anh H. nằm bất động trong xe, trên người không mảnh vải che thân liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng, ngày 31/3/2017, Công an quận Thủ Đức tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Loan. Tại cơ quan điều tra, Loan cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo cho biết vì không có tiền nên mới nảy sinh ý định đánh thuốc mê cướp tài sản chứ không cố ý giết người. Mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Thị Kim Loan 19 năm tù giam về tội Cướp tài sản dẫn đến cái chết cho nạn nhân H. Đồng thời bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 108 triệu đồng. 

'Mây mưa' với gái bán dâm U50, khách làng chơi tử vong trong tình trạng khỏa thân - Ảnh 4
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