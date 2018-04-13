'Máy bay' chủ động chụp ảnh khỏa thân, bán dâm nuôi 'phi công trẻ'

Xã hội 13/04/2018 15:30

Ban ngày, Hần và Sâm làm nhân viên cho một tiệm cắt tóc nam. Tối về lại được người yêu môi giới bán dâm cho khách ngay tại nhà nghỉ Thanh Thảo.

Mới đây, TAND quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) đã mở phiên xét xử sơ thẩm đường dây chuyên tung ảnh sex lên mạng để môi giới mại dâm do Lê Thị Lan (50 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cầm đầu.

'Máy bay' chủ động chụp ảnh khỏa thân, bán dâm nuôi 'phi công trẻ' - Ảnh 1
Các đối tượng Lê Thị Lan, Đỗ Thị Thúy Mai, Cao Thanh Vi và Ngô Hồng Lê tại tòa - Ảnh: VOV

Theo cáo trạng, tối 30/7/2017, Công an quận Thanh Khê tiến hành kiểm tra đột xuất nhà nghỉ Thanh Thảo số 793 Nguyễn Tất Thành do Đỗ Thị Thúy Mai (52 tuổi) làm chủ. Tại phòng 402, 204 của nhà nghỉ, lực lượng chức năng bắt quả tang Vũ Thị Sơn Trang (24 tuổi, ngụ Pleiku) và Phạm Thị Hần (29 tuổi, ngụ H.Ba Tơ, Quảng Ngãi) đang bán dâm cho khách.

Cũng tại thời điểm trên, tại phòng 401, cơ quan công an phát hiện Ngô Hồng Lê (27 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), Cao Thanh Vi (25 tuổi, ngụ xã Tịnh Long, TP. Quảng Ngãi) đang chụp ảnh khỏa thân cho Phạm Thị Sâm (28 tuổi, ngụ huyện Ba Tơ). Toàn bộ số ảnh "nóng" này được đăng lên mạng để quảng cáo, môi giới bán dâm.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, Vi và Lê là người yêu kiêm bảo kê của Hần và Sâm. Cả 4 đối tượng cùng thuê phòng 401 trong nhà nghỉ Thanh Thảo để chung sống và tiện... "làm ăn".

Ban ngày, Hần và Sâm làm nhân viên cho một tiệm cắt tóc nam. Tối về lại được người yêu môi giới bán dâm cho khách ngay tại nhà nghỉ nói trên.

'Máy bay' chủ động chụp ảnh khỏa thân, bán dâm nuôi 'phi công trẻ' - Ảnh 2
Vi và Lê chụp ảnh khỏa thân cho người yêu rồi đăng lên các trang mạng đồi trụy để môi giới bán dâm - Ảnh: Internet

Trong đường dây này, tú bà Lê Thị Lan từng đi tù 5 năm về tội chứa mại dâm. Sau khi mãn hạn, Lan được chủ nhà nghỉ Thanh Thảo chiêu nạp về làm lễ tân, móc nối với Vi và Lê lập một đường dây chuyên tung ảnh sex lên các trang mạng đồi trụy để câu kéo khách mua dâm.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ được một cuốn sổ ghi chép hàng loạt các giao dịch trước đây cùng số điện thoại các khách hàng đã mua dâm trong đường dây này.

Theo ghi chép từ ngày 25/1 đến 30/7/2017, Hần bán dâm 8 lần, Sâm "tiếp khách" 65 lần. Từ 12/7/2017 đến 30/7/2017, Trang bán dâm 15 lần. Lan trục lợi từ môi giới mại dâm 2,66 triệu đồng, Mai hưởng từ cho thuê phòng bán dâm là 6,04 triệu đồng…

'Máy bay' chủ động chụp ảnh khỏa thân, bán dâm nuôi 'phi công trẻ' - Ảnh 3
Sâm, Hần và Trang bị bắt quả tang bán dâm tại nhà nghỉ Thanh Thảo - Ảnh: Internet

Với hành vi này, TAND quận Thanh Khê đã tuyên phạt tú bà Lê Thị Lan 6 năm tù, Đỗ Thị Thúy Mai (chủ nhà nghỉ) 2 năm 6 tháng tù về tội chứa mại dâm, Cao Thanh Vi và Ngô Hồng Lê cùng 1 năm 6 tháng tù về tội môi giới mại dâm.     

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Từ khóa:   mua bán dâm môi giới mại dâm

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