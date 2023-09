Sau thời gian quen biết, Thông nhiều lần gọi điện khuyên nhủ Uyên bỏ nghề "bán hoa" đi nhưng cô không chịu. Quá bực tức, đối tượng vác dao đến quán cà phê nơi bạn gái làm việc rồi đâm chết người.

Hôm nay (22/3), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Giác Thông (28 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, Thông có quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị Uyên (31 tuổi) là gái mại dâm. Uyên làm tiếp viên ở một quán cà phê thuộc ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An).

Sau thời gian quen biết, Thông nhiều lần gọi điện khuyên nhủ Uyên bỏ nghề "bán hoa" đi để tìm một công việc đàng hoàng nhưng cô không đồng ý. Thấy Thông nài nỉ mãi, Uyên đã chặn cuộc gọi nhằm cắt đứt liên lạc.

Ngày 24/2, Thông đến quán cà phê tìm Uyên nhưng bị cô đuổi về vì đang bận "tiếp khách".

Bực tức vì hành động cự tuyệt của người tình, ngày 6/3 vừa qua, Thông cầm theo hai con dao tiếp tục đến quán cà phê Uyên làm để gây rối. Khi được mọi người trong quán can ngăn, Thông không nghe còn đánh trả nên bị một nhóm thanh niên đuổi đánh.

Trong lúc hỗn chiến, Thông lấy dao đâm chết anh Hùng (38 tuổi, con chủ quán cà phê). Sau đó, người dân đã hợp sức khống chế đối tượng rồi giao cho công an xử lý. Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Khuyên bạn gái bỏ nghề bán dâm không được, nam thanh niên vác dao đi gây rối rồi đâm chết người - Ảnh: Dân Việt

*Tên một số nhân vật đã được thay đổi

