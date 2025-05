Cao Bằng: Phát hiện hơn 1 tấn xúc xích không có giấy tờ xuất xứ

Theo VOV, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Cao Bằng) vừa phát hiện hơn 1 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Công an tỉnh Cao Bằn vừa phát hiện hơn 1 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: VOV.

Thời điểm 22h40 ngày 05/5/2025, tại xóm Nà Sác, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp Công an xã Sóc Hà, đồn biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang và Hải quan cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) kiểm tra, phát hiện tại nhà kho của T.T.L. (sinh năm 1972, trú tại xóm Nà Sác, xã Sóc Hà) có 1.020 kg xúc xích đông lạnh. Toàn bộ số hàng hóa có nhãn mác in chữ kiểu Trung Quốc nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.