Bắt tại trận gã con nuôi giở trò đồi bại với cháu ngoại 4 tuổi: 'Coi như ruột thịt nên không đề phòng'

Xã hội 26/12/2018 18:47

Nghe tiếng cháu ngoại 4 tuổi khóc thét trong nhà, người bà chạy vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện gã con nuôi mình hết mực tin tưởng đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.

Hôm nay (26/12), ông Trương Văn Khuyến - Chủ tịch UBND xã Thành Trực, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông giở trò đồi bại với bé gái 4 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 24/12, bà B.T.Th. (SN 1960, ngụ Thành Trực, huyện Thạch Thành) đang chặt cây ngoài vườn thì nghe tiếng cháu ngoại là bé M. (SN 2014) khóc thất thanh ở trong nhà.

Bắt tại trận gã con nuôi giở trò đồi bại với cháu ngoại 4 tuổi: 'Coi như ruột thịt nên không đề phòng' - Ảnh 1
Gia đình kể lại sự việc - Ảnh: Tổ Quốc

Bà Th. lập tức chạy vào kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện Lê Văn Sơn (SN 1979) đang giở trò đồi bại với bé M. trên chiếc giường trong phòng ngủ của gia đình. Bà Th. lập tức lao vào bế cháu, đồng thời chửi bới Sơn và hô hoán cho mọi người biết.

Ngay sau đó, gia đình đã lên công an xã trình báo. Cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành lấy lời khai, thu thập chứng cứ, bắt giữ nghi phạm để điều tra.

Bắt tại trận gã con nuôi giở trò đồi bại với cháu ngoại 4 tuổi: 'Coi như ruột thịt nên không đề phòng' - Ảnh 2
Nghi phạm Lê Văn Sơn bị bắt giữ - Ảnh: Phunuvietnam

Bà Th. cho biết, Sơn nhận vợ chồng ông bà là bố mẹ nuôi đã hơn 1 năm nay. Thời gian gần đây, Sơn thường xuyên qua nhà chơi, uống rượu và ngủ lại. Vợ chồng bà Th. coi Sơn như con cái trong nhà nên không đề phòng và rất bất ngờ khi phát hiện gã này giở trò đồi bại với cháu mình. 

Theo Phunuvietnam, sau khi ly hôn chồng, do cuộc sống khó khăn nên mẹ bé M. phải gửi con cho ông bà ngoại để vào miền Nam làm ăn. 

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

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