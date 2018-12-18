Bé gái 14 tuổi nhiều lần bị hai chú ruột giở trò đồi bại. Sự việc chỉ bại lộ khi cháu bé sợ hãi bỏ nhà đi rồi quay về kể cho cha mẹ biết.

Hôm nay (18/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Tuấn Hùng (38 tuổi) và Hồ Văn Đil (27 tuổi), cùng ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ để điều tra hành vi Hiếp dâm và giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, vào năm 2016, Đil đã dùng vũ lực khống chế, ép cháu ruột là H.T.T.M. (sinh ngày 18/8/2004) quan hệ tình dục với hắn. Tại thời điểm xảy ra vụ việc cháu M. mới 12 tuổi. Từ năm 2006 đến tháng 9/2018, Đil đã liên tục dùng vũ lực ép nạn nhân quan hệ với hắn. Cháu M. vì sợ nên không dám tố cáo hành vi với ai.

Khoảng tháng 6/2018, Hùng phát hiện em trai xâm hại cháu M. và thấy cháu bé không có hành vi kháng cự nên nảy sinh ý đồ đồi bại. Từ đó tới tháng 9/2018, Hùng cũng nhiều lần bắt cháu M. quan hệ với mình. Mỗi lần thoả mãn hắn đều cho cháu bé 50.000 đồng.

Bé gái 14 tuổi bỏ nhà đi vì bị hai chú ruột thay nhau hiếp dâm trong suốt 2 năm - Ảnh minh họa: Internet

Đến tháng 11/2018, do sợ hai chú ruột tiếp tục xâm hại mình nên cháu M. đã bỏ nhà đi khỏi địa phương. Đến ngày 29/11/2018, cháu bé trở về và kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình biết. Bố mẹ nạn nhân lập tức gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Cờ Đỏ nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên bàn giao vụ việc cho Công an TP Cần Thơ tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

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