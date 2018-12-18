Cần Thơ: Bé gái 14 tuổi bỏ nhà đi vì bị hai chú ruột thay nhau hiếp dâm trong suốt 2 năm

Xã hội 18/12/2018 19:43

Bé gái 14 tuổi nhiều lần bị hai chú ruột giở trò đồi bại. Sự việc chỉ bại lộ khi cháu bé sợ hãi bỏ nhà đi rồi quay về kể cho cha mẹ biết.

Hôm nay (18/12), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Tuấn Hùng (38 tuổi) và Hồ Văn Đil (27 tuổi), cùng ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ để điều tra hành vi Hiếp dâm và giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra, vào năm 2016, Đil đã dùng vũ lực khống chế, ép cháu ruột là H.T.T.M. (sinh ngày 18/8/2004) quan hệ tình dục với hắn. Tại thời điểm xảy ra vụ việc cháu M. mới 12 tuổi. Từ năm 2006 đến tháng 9/2018, Đil đã liên tục dùng vũ lực ép nạn nhân quan hệ với hắn. Cháu M. vì sợ nên không dám tố cáo hành vi với ai.

Khoảng tháng 6/2018, Hùng phát hiện em trai xâm hại cháu M. và thấy cháu bé không có hành vi kháng cự nên nảy sinh ý đồ đồi bại. Từ đó tới tháng 9/2018, Hùng cũng nhiều lần bắt cháu M. quan hệ với mình. Mỗi lần thoả mãn hắn đều cho cháu bé 50.000 đồng.

Cần Thơ: Bé gái 14 tuổi bỏ nhà đi vì bị hai chú ruột thay nhau hiếp dâm trong suốt 2 năm - Ảnh 1
Bé gái 14 tuổi bỏ nhà đi vì bị hai chú ruột thay nhau hiếp dâm trong suốt 2 năm - Ảnh minh họa: Internet

Đến tháng 11/2018, do sợ hai chú ruột tiếp tục xâm hại mình nên cháu M. đã bỏ nhà đi khỏi địa phương. Đến ngày 29/11/2018, cháu bé trở về và kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình biết. Bố mẹ nạn nhân lập tức gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Cờ Đỏ nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên bàn giao vụ việc cho Công an TP Cần Thơ tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Hiệu phó nói về Hiệu trưởng dâm ô hàng loạt học sinh: "Ai làm người đó chịu"

Hiệu phó nói về Hiệu trưởng dâm ô hàng loạt học sinh: "Ai làm người đó chịu"

Vị Hiệu phó ngôi trường chia sẻ, sau khi nghe được thông tin tất cả cán bộ trong trường đều rất bất ngờ và bàng hoàng. Bà chia sẻ, sau khi xảy ra phía nhà trường nhận thấy cần phải quan tâm các em học sinh hơn nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm trẻ em xâm hại trẻ em hiếp dâm cháu ruột hiếp dâm bé gái 14 tuổi cần thơ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 15 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 45 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 20 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 46 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày