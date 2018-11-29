Sau khi vắng mặt tại phiên tòa hôm qua (28/11) với lý do sức khỏe kém, bản án được chuyển đến Vũ Văn Hùng khi bị cáo đang nằm trên giường tại nhà riêng.

Ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình mở lại phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Hùng (sinh năm 1966, trú xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) về tội dâm ô trẻ em. Hùng là bị cáo trong vụ xâm hại bé N.T.H.N 11 tuổi (hàng xóm của Hùng) vào tháng 4/2017. Điều đáng nói ở đây, lúc thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Hùng đang có HIV giai đoạn cuối.

Đối tượng Vũ Văn Hùng nằm trên giường nghe tuyên án - Ảnh: Gia đình và xã hội Theo cáo trạng, vào thời điểm xảy ra sự việc, Hùng dụ dỗ bé N. sang nhà mình để cho mì tôm. Sau đó, đối tượng này nảy sinh ý định cưỡng hiếp nhưng bị chị gái của em phát hiện. Trước đó vào ngày 6/11, trong phiên tòa xét xử phúc thẩm, Vũ Văn Hùng lấy lý do sức khỏe yếu nên không đến tham gia phiên tòa. Mặc dù Hội đồng xét xử (HĐXX) đã hội ý và thống nhất yêu cầu lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp áp giải bị cáo tới tòa nhưng đối tượng này vẫn không chấp hành với lý do sức khỏe yếu nên phiên tòa phải tạm hoãn.

Trong phiên tòa hôm qua, bị cáo lại tiếp tục vắng mặt. Lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp được yêu cầu dẫn giải bị cáo đến tòa nhưng Hùng lại lấy lý do bệnh tật nên không chấp hành. Dù vậy, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết định vẫn tiếp tục phiên xét xử và tuyên y án sơ thẩm 2,5 năm tù giam về tội dâm ô với trẻ em và bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại số tiền mặt 17,6 triệu đồng. Bản án được chuyển đến Vũ Văn Hùng khi bị cáo này đang nằm trên giường tại nhà riêng. Được biết nhà N. có 5 nhân khẩu. Mọi chi phí gia đình đều phụ thuộc vào thu nhập ít ỏi của mẹ bé nhờ tiền công lái đò và vài sào ruộng vì sức khỏe bố em rất yếu. Ngôi nhà gia đình bé N. ở nhờ khi bị dâm ô - Ảnh: Internet Anh trai của N., 17 tuổi cũng bị khiếm thị, gần như không có khả năng lao động. Lúc xảy ra sự việc, gia đình bé N. ở nhờ nhà của chị ruột. Sau đó, gia đình phải chuyển sang ở nhờ nhà của một người khác vì bé luôn có biểu hiện sợ hãi, rối loạn tinh thần.

3 nữ sinh bị chồng cô giáo về hưu dâm ô trong giờ nghỉ trưa Khi được gia đình gửi ở nhà cô giáo về hưu để tiện việc đi học, 3 nữ sinh bị chồng cô giáo dâm ô vào các buổi trưa.

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