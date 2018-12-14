Sau khi trèo tường vào trường tiểu học, nam thanh niên nấp ở khu vệ sinh chờ học sinh đi vào để thực hiện hành vi đồi bại.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị này đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trung Anh (sinh năm 2001, đang trú tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào chiều 12/12 đối tượng này đã trèo tường vào Trường Tiểu học Lương Khánh Thiện (thành phố Phủ Lý). Sau đó, Anh leo lên tầng 3 nấp sẵn ở khu nhà vệ sinh chờ nữ sinh đi vào để hiếp dâm.

Đối tượng Trung Anh bị vỡ xương gót chân khi nhảy từ tầng 3 xuống đất chạy trốn - Ảnh: Internet

Sau đó không lâu, một em học sinh lớp 4A đi vào nhà vệ sinh thì bị Trung Anh dùng dao khống chế, cứa tay chảy máu và bắt cởi quần áo ra nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

May mắn là lúc này cô giáo chủ nhiệm đi tìm và phát hiện sự việc. Đối tượng đóng cửa phòng vệ sinh, ném con dao rồi nhảy từ tầng 3 xuống đất. Cú nhảy khiến gã bị vỡ xương gót chân. Ngay sau đó, đối tượng bị người dân xung quanh bắt giữ, đưa về trụ sở công an.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc. Tuy nhiên, vì nạn nhân vẫn còn đang sợ hãi nên cơ quan chức năng vẫn chưa thể lấy thêm thông tin gì.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Công ty TNHH MTV Bản Luật) cho biết thanh niên này có thể bị phạt từ 7 đến 15 năm tù theo Khoản 1 điều 142 của Bộ luật Hình sự 2015:

“

Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi

”

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