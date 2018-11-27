Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2018, mỗi lần nhậu say về, Tâm thường xuyên đánh đập, mắng chửi, đuổi vợ ra khỏi nhà rồi hiếp dâm hai con gái.

Hôm nay (27/11), trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Tâm (sinh năm 1976, cư ngụ tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) 19 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là hai con gái ruột của Tâm: bé T. (khi đó 16 tuổi) và bé H. (13 tuổi).

Kể từ khi T. đi xa, mỗi lần nhậu say về Tâm lại tiếp tục sử dụng cách cũ, đuổi vợ ra khỏi nhà để giao cấu với bé H.

Theo thông tin từ Một thế giới, sau nhiều lần bị xâm hại, đầu năm 2018, T. (hiện 17 tuổi) đã lên thành phố Hồ Chí Mình tìm việc làm để thoát khỏi ông bố đồi bại và kiếm tiền phụ mẹ nuôi em nhỏ.

Cũng theo nguồn tin trên, đến ngày 31/7/2018, Tâm nhậu say về như mọi lần và đánh vợ. Tối đó, khi trở về nhà, chị K. (vợ Tâm) nhìn thấy con gái không đứng dậy được mới tra hỏi và biết được sự việc. Ngay lập tức, chị K. nhanh chóng báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Thời gian qua, có không ít vụ việc cha hiếp dâm con ruột khiến dư luận chấn động.

Cha bị xử chung thân vì hiếp dâm hai con gái

Sau khi ly hôn, Phạm Tô Hiền (sinh năm 1975, ngụ xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Hòa, tỉnh Kiên Giang) nhận nuôi cả hai con gái. Sau đó, gã đã ép hai bé quan hệ tình dục suốt một thời gian dài.

Theo nội dung cáo trạng, sau khi ly hôn với vợ cũ, Hiền giành nuôi cả hai con gái là H.N (sinh năm 2009) và A.N (sinh năm 2007).

Phạm Tô Hiền lãnh án chung thân vì tội hiếp dâm 2 con ruột - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2017, Hiền đã khống chế hai con gái ép quan hệ tình dục 8 lần. Vì sợ hãi và xấu hổ nên hai nạn nhân không dám nói với ai.

Sau khi về nhà thăm con và được các bé kể lại sự việc, vợ cũ của Hiền đã tố cáo tới cơ quan chức năng.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vào ngày 27/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên án chung thân với đối tượng Phạm Tô Hiền về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.